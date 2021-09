To snáď ani nemôže byť pravda! Kollárova EX Brožová šokuje: Vážna nehoda a zranenie ako Boris?!

Bývalka Borisa Kollára, česká herečka Kateřina Brožová zažila desivé okamihy a dopadla podobne ako on pred rokom.

Niekedy stačí okamih, ktorý môže prevrátiť hore nohami celý život. Svoje o tom vie aj blond sexbomba, česká herečka Kateřina Brožová (53). Tá pri autonehode takmer prišla o život, nebolo vôbec jasné, či sa niekedy postaví na nohy. A ako sama s pokorou konštatuje, pánboh ju tu vtedy nechal pre jej dcéru Kateřinu.

Kateřina Brožová v pokračovaní cyklu 13. komnata zaspomínala na desivé okamihy, keď pri ceste z Jevan do Prahy cez les dostala šmyk a havarovala so svojím autom. Narazila do stromov a potom ešte do betónového mostíka. Následky boli o to horšie, že nebola pripútaná. Herečka sa ešte dlho po nehode budila s hrôzou v očiach, keď sa jej v hlave premietali okamihy, ako letí do stromov...

Až na druhý deň po nehode sa v nemocnici Kateřina dozvedela, čo sa s ňou stalo. Mala zlomené dva krčné stavce a v kovovej konštrukcii, podobnej, ako mal vlani Boris Kollár, tam potom strávila niekoľko týždňov. Ako prezradila herečka, najväčší stres mala z toho, kto sa postará o jej dcéru a z nehody sa dávala dokopy po fyzickej aj psychickej stránke ešte veľmi dlho.