Prachař si môže búchať hlavu o stenu, Žilková si môže šúchať ručičky. Aha, akú partiu zbalila Agáta Hanychová tentoraz!

Veronika Žilková tvrdí, že jej dcéra pred rokmi vôbec nebola problémové dieťa. Zato keď dospela, prischla jej nálepka rebelka. Veronika je však v zásade so svojou dcérou spokojná, jediné, čo jej na nej prekáža, je výber jej partnerov. Herečka potvrdila, že to je téma, pre ktorú sa spolu najčastejšie hádajú. Agáta podľa nej totiž nemá záujem o slušných chlapcov.

Pravdou však je, že Veronika nebola nadšená ani zo svojho jediného zaťa Jakuba Prachařa, a jeden druhého zjavne príliš nemuseli. Po rozvode s Jakubom je však Agáta ako odtrhnutá z reťaze, strieda jedného partnera za druhým, pomaly častejšie, ako sa striedajú ročné obdobia, človek to už ani nestíha sledovať.

Agátina mama Veronika však vyslovila zbožné želanie, kto by bol pre jej dcéru ideálnym partnerom. Chvíľu to totiž vyzeralo, že Agáta je zase sama, keďže sa nedávno mala rozísť so svojím ostatným partnerom, podnikateľom Jiřím Hellerom. Agáta sa tvári, že jej vyhovuje to, že je momentálne sama, ale... Z dobre informovaných zdrojov prenikla informácia, že to už nie je pravda. Agáta už nemá byť je sama, a keď sa jej mama dozvie, koho jej dcéra zbalila, môže si spokojne šúchať ručičky. Konečne sa splní jej želanie!