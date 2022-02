Peter Nagy bol vždy frajer, v dobrom, samozrejme, ale keď uvidíte tie frajerské nohavice, ktoré nosil v mladosti, pôjdete rovno do kolien...

Už má po šesťdesiatke, no duchom je stále mladý. Peter Nagy si aj po rokoch udržiava svoj mladícky šmrnc, a to nielen vďaka jeho kučeravej hrive, ale aj štýlovým outfitom. Ale je to tak najmä preto, že robí, čo ho teší a baví, teda muziku a zaujímavé fotky, ktorými potom robí radosť aj svojim fanúšikom.

Na sociálnej sieti zvykne Peter potešiť svojich sledovateľov nielen aktuálnymi fotkami, ale občas zaloví aj v archíve a podelí sa o zaujímavý kúsok zo svojej zbierky. Najnovšie tak fanúšikom ukázal fotku spred 45 rokov, keď bol ešte len študentom strednej školy. Ani sa nechce veriť, že je to on, lebo...

Peter Nagy vždy vedel byť trendy, a to za každých okolností, aj keď tomu doba príliš nepriala. Vždy sa vedel vynájsť, čoho dôkazom je aj jeho "historická" fotka, skutočne

milá spomienka na časy dávno minulé. Peter je na nej zachytený ešte v časoch, keď sotva niekto tušil, že raz z tohto chalana bude známy spevák a možno by ste ho na nej ani nespoznali. Jednu vec na fotke určite neprehliadnete, a to je Petrov outfit. Veď pozrite!

Peter Nagy na foto vpravo. "Ťažké „Pelíšky“ !..a moje zvonáče ..!! Fotka z gympla so spolužiakmi , keď sme chodili na zemiakové brigády. Tie zvonáče sme šili spolu so sestrou ( v obchodoch za sociku nič také nebolo ) Babička nás učila základy na šijacom stroji. Vystrihol som podľa strihu z Burdy, zafarbil som farbou „Dúha“ a sestra mi všila zips...to bolo to najťažšie...," opísal Peter, ako sa vynašiel. Pozrite, ako mu to v nich seklo!