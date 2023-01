To snáď nie! Aha, v čom prišla Vendula Pizingerová na ples: Pánom muselo rovno zabehnúť! FOTO

Odvaha jej nechýba! Aha, v čom išla Vendula Pizingerová na ples! Páni sa jej nedokázali pozrieť do očí...

Vendula Pizingerová (50) vie, ako upútať pozornosť. A rozhodne jej nechýba ani zmysel pre humor, ako dokázala nedávno. Keďže je plesová sezóna v plnom prúde, aj Vendula sa so svojím mladým manželom na jeden z nich vypravila a patrične k príležitosti zvolia plesovú róbu. Samozrejme, na sociálnej sieti sa pochválila fotkami...

"V čase vtáčej chrípky je trochu riziko vziať si na Ples agrárnej komory šaty s kohútim perím, ale veľmi sme si to užili," napísala Vendula k svojej fotke s takým dekoltom, že pánom musel prechádzať zrak. "Na Žofíne majú plesy svoju atmosféru, Monika_Absolonova krásny ples rozsvietila svojou prítomnosťou a spevom, ja som mala asi tie najodvážnejšie šaty v živote," so smiechom skonštatovala Vendula.

Vendulinu odvážnu róbu hneď ocenil exmanžel Lucie Bílej Václav Noid Bárta: "Bomba šaty! Pristanú!" Poniektoré dámy však mali s Venduliným dekoltom problém, nezdal sa im na danú príležitosť vhodný, dokonca ju podozrievali, že má nové umelé prsia.

Vendula kritikom trpezlivo odpisovala, že ich má stále tie isté a rovnaké. Najlepšie to však vystihla táto jej fanúšička: „Pobavila som sa. Tak bez urážky, na prvej fotke „dievčatá“ ešte pekne držia. Potom už je vidieť, že to nie sú pomaranče pod kožou, ale príroda. Ale nehovorte, že Vás reakcia niektorých v komentároch nepobavila…. Vyzeráte úžasne, ale úžasnejšie je to čo robíte.“ „Kvapka nádeje, krásne dni,“ zaželala jej.