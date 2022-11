Keby Karlos Vémola tušil, čo spôsobí touto fotkou, asi by si rozmyslel, či ju zverejní...

MMA zápasník Karlos Vémola po prevalení údajnej nevery s pornoherečkou Rikou Fane, inak bývalou SuperStaristkou Hanou Džurbanovou, sa za každú cenu snaží dokumentovať, že ich vzťah s Lelou Ceterovou je silný, a len tak niečo ho nezlomí. Neveru, samozrejme, zatĺka, ako sa len dá, ale schytáva to nielen on, ale aj obaja s Lelou, keď ich vzťah označujú za telenovelu. Navyše Karlosa si poriadne štipľavo podala aj moderátorka Tereza Pergnerová, keď ho počas vysielania Slávikov vysmiala, že Lele bol verný len počas svadobného obradu. Rozzúrený Karlos povolal na pomoc rovno právnikov, na čo sa Pergnerová zľakla a Karlosovi a Lele sa "za hlúpy žart" radšej verejne ospravedlnila. Karlosov právnik na znak ústretovosti napokon oznámil, že jeho klient po tomto teda už žiadne ďalšie právne kroky činiť nebude.

Hoci Karlos Vémola teraz seká dobrotu a je z neho taký vzorný manžel a otec, ako nikdy, čo dokumentuje aj na sociálnej sieti, napriek tomu to schytáva aj od svojich verných fanúšikov, ktorí ho dovtedy podľa svojich vlastných slov žrali. Karlos teraz zverejňuje na sociálnej sieti rodinné fotky, spolu s na jeho pomery až romantickými vyznaniami, no jeho slovám už takmer nikto neverí. A keď teraz zavesil najnovšiu fotku s Lelou a deťmi, schytal takú sprchu, ako nikdy.

Karlos totiž k fotke s Lelou a deťmi pripísal takýto text: "Práve tvrdo makám na campe v Poľsku, a keď už nemôžem, tak si spomeniem, že tieto lásky, čo na mňa čakajú doma, nemôžem sklamať a pridám." A zjavne to nemal robiť, lebo rozpútal hotové šialenstvo, veď pozrite FOTO v GALÉRII, čo nasledovalo. Karlosovi fanúšikovia totiž nezabudli, že práve v Poľsku počas tréningov mal podvádzať Lelu s pornoherečkou Rikou Fane, a dali mi to riadne "vyžrať".

Karlos sa však nevzdáva, a hoci neveru neustále popiera, svojej žene Lele by teraz zniesol aj modré z neba. Dokonca sa už stihol pochváliť, aký vianočný darček má pre ňu pripravený, pozrite FOTO v GALÉRII. No keď zistíte, čo to je, budete len krútiť hlavou, a kto vie, či to Lela vôbec predýcha…