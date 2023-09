To, že Braňo Deák bol zanieteným motorkárom, je známe, ale o svojej ďalšej záľube prehovoril až teraz.

Vie, čo robí. Herec Braňo Deák (40) si v momente, keď jeho manželka Ladislava priviedla na svet ich dcéru Matildu (4) a neskôr syna Adama (1), povedal, že bude zodpovedným rodičom. Dôkazom toho, že rodina je u neho na prvom mieste, je fakt, že hneď po narodení prvého potomka splnil, čo svojej polovičke sľúbil. Predal svoju milovanú motorku. A na cestách sa už viac ako štyri roky nevybláznil. Jazdenie si vynahrádza inými aktivitami – miluje prírodu, lozí po horách, otužuje sa, no hlavne je už od detstva zanieteným hubárom. Dnes si už bez tohto relaxu nevie predstaviť život a na zber ťahá aj svoje deti a manželku.

Vďačný otcovi

Keby ste niekde v lese stretli muža, ktorý sa podobá na herca, ale namiesto štýlového oblečenia má na sebe pracovný alebo poľovnícky odev, nebuďte prekvapení. Pre Braňa je obrovským odreagovaním, ak si môže obliecť staršie oblečenie, vziať košík do ruky, strčiť nôž do vrecka a ísť hľadať tie najlepšie hubárske úlovky. „Leto, ktoré som mal výborné, sa pomaličky končí. A hoci mám teplo rád, momentálne sa na prichádzajúce obdobie veľmi teším, pretože je čas na hubárčenie, ktoré na­ozaj milujem. Pravidelne chodíme hlavne na Liptov, kde majú rodičia chalupu.“ No ako sa na správneho hubára patrí, presnú lokalitu nám neprezradil.



Lásku k hubárčeniu v ňom vypestoval otec. „Už ako malý chlapec som s ním chodil na hríby a som rád, že k tomu má vzťah aj moja manželka.“ Braňo sa teší, že ide v otcových šľapajach, a už aj on berie odmalička deti do lesa a učí ich, ktoré hríby môžu a ktoré nemôžu chytať. „Dovolím si tvrdiť, že sa z nás stáva hubárska rodina.“

Myslia na horšie časy

Herec je vraj veľmi opatrný a zbiera len tie huby, ktoré pozná. „Na sto percent viem rozlíšiť päť druhov a na tie sa sústreďujem. Určite je ešte veľa chutných a neškodných húb, no radšej som opatrný. Tie je potrebné špeciálne upraviť a to nechcem riskovať.“ Trúfa si hlavne na dubáky, kuriatka, kozáky osikové a brezové. Úlovky Deákovci spracúvajú rôzne. „Záleží na tom, aká je sezóna. Boli roky, keď bolo hríbov neúrekom a my sme ich nevedeli hneď spotrebovať, tak sme ich sušili a mali sme aj mimo sezóny. Ale z čerstvých robíme praženicu a iné jedlá, ktorým dodajú skvelú chuť.“



Keď sme už pri tom, aký je kuchár, keďže sa u nich tak vyvára? „Som kuchár, ktorý by nezomrel od hladu.“ Žeby hovoril o čaji a párkoch? „Nie. Viem uvariť v podstate čokoľvek, lebo už je toľko dobrých kuchárskych kníh a toľko receptov na internete, že človek nemusí byť veľmi zdatný v kuchyni, aby dokázal niečo uvariť. Ale tie postupy si treba správne načasovať. Pravda však je, že v našej kuchyni dominuje viac-menej manželka a ja sa tvárim ako jej pravá ruka. Všetko chystám a ona to dáva dokopy. Následne som hlavný ochutnávač a vďačný stravník.“ Braňo sa dušoval, že nie je ako väčšina mužov, ktorí nechajú po varení v kuchyni spúšť. Upratuje aj po manželke. „Postupne všetko umývam a spratávam, kým polovička dovára.“

Spojenci

Herec vždy patril k aktívnym mužom, čo sa týka športu, ale obľubuje aj spoločenské akcie, na ktorých sa s manželkou ešte ako bezdetní často ukazovali. Suverénne zhodnotil, že rodičovstvo ich aktívny život s manželkou neovplyvnilo. „Malý mal rok, Matilda štyri, takže ten vekový rozdiel je príjemný. Našťastie Matilda to od začiatku nebrala tak, že do našej rodiny prišiel nejaký nepriateľ, Adama ihneď milovala. Takže s týmto sme problém nemali a všetko je v poriadku. Nás s manželkou deti nezastavili. My ten svoj život žijeme stále rovnako, ale spolu s nimi. Chodíme na filmové festivaly, chodíme von, s kamarátmi do Košíc a do spoločnosti.“



Syn Adam je ešte maličký, ale Matilda je už v období, keď občas potrebuje usmerniť. Umelec vysvetlil, kto je u nich doma šéf. „Nehráme sa na dobrého a zlého policajta. Obidvaja sme takí tí správni policajti, ktorí ju vedia aj pokarhať.“ U nich doma vraj neplatí, že ak to dcéra „neuhrá“ na jedného, ide za druhým a ten povolí. „To nehrozí. S manželkou sme dohodnutí a sme na ňu dvaja.“ (Smiech.) Neuznáva prístup rodičov, ktorí si pred deťmi podkopávajú nohy a kde každý chce aplikovať svoju výchovu. Vníma to ako zlý vplyv na dieťa aj na partnerský vzťah. Zdá sa však, že s výchovou im to celkom ide, keďže sa im deti o zem v obchode nehádžu. „Nechcem sa chváliť, ale toto sa nám ešte nestalo. Máme dobré deti, naozaj. Matilda sa aj v obchode správa úplne normálne a nie je taká, že chce všetko, čo vidí. Proste je slušne vychovaná.“

Už má rešpekt

Ako sme už spomínali, herec sa pre rodinu vzdal milovaných jázd na motorke. S manželkou mali dohodu, že keď budú čakať prvého potomka, tejto nebezpečnej záľuby sa vzdá. „Moja motorka už nie je moja. Najprv bola doma len zaparkovaná a potom som ju predal,“ hovorí s tým, že svoje rozhodnutie neľutuje.



„Keď vidím, čo sa deje na cestách, tak ma to vlastne ani neláka, lebo už aj v tom aute to nie je bezpečné a na motorke je to absolútne riskantné. Chcem byť zodpovedný k sebe a rodine. V minulosti som mal nehodu a viem, aké je to na motorke vrtkavé,“ zaspomínal si na nepríjemný zážitok, ktorý mal v sedemnástich rokoch s doživotným následkom. Žiaľ, jedna noha ostala o dva centimetre kratšia.

