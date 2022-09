Po kom zdedila Prachařova dcéra Mia podobu? Budete prekvapení! Toto by ste asi nečakali.

Nielen Prachařová EX Agáta Hanychová má veľkú rodinu. Rovnako je na tom aj jej bývalý manžel Jakub Prachař, s ktorým má Agáta dcéru Miu. V oboch prípadoch je to kvôli rozvodu ich rodičov. Kým Agáta má dvoch nevlastných bratov Marka a Vincenta a sestru Kordulu, Jakub Prachař má okrem vlastnej sestry Mariany (28) aj ďalšie dve nevlastné sestry Rozárku (18) a Josefínu (17) a nevlastného brata Františka (14), ktorí pochádzajú z druhého manželstva Jakubovho otca Davida Prachařa s herečkou a modelkou Lindou Rybovou.

Napriek tomu, že vzťahy rodičov sa po rozvode Jakubovej mamy Dany Batulkovbej a jeho otca Davida Prachařa skomplikovali, Jakub a Mariana si s novými súrodencami napokon dokázali vytvoriť vzťah. A Jakubova sestra Mariana sa čas od času na sociálnej sieti zvykne pochváliť spoločnými fotkami tak s nevlastnými sestrami, ako aj s nevlastným bratom, veď pozrite FOTO GALÉRII.

Hoci Jakubov otec má dokopy päť detí, z dcér sa naňho nepodobá ani jedna, skôr u synov by sa dalo hovoriť o určitej podobe. No prekvapivo, asi najviac sa naňho z jeho rodiny podobá jeho jediná vnučka Mia, ktorú má Jakub Prachař práve so svojou exmanželkou Agátou Hanychovou. O malej Mii sa stále špekulovalo, po kom že to dieťa je, nuž a zdá sa, že ani nie tak po tatkovi Jakubovi, ako práve po jej dedovi Davidovi Prachařovi.