Dara jednoznačne vie ako na mužov!

Český muzikant Ondřej Brzobohatý (40) začal po priznaní, že sa v intímnych momentoch rád prezlieka za ženu, spriadať pozoruhodné úvahy. Počas rozhovoru s Darou Rolins (50) sa priznal, že verí na veci medzi nebom a zemou. To, že v súčasnosti tvorí pár s Danielou Písařovicovou (44) a Dara s Pavlom Nedvědom (50), nepovažuje za náhodu.

Nadbiehal jej dlho

Keď sa po uši zamilovaná Dara Rolins rozhovorila o tom, že futbalista a jej súčasný partner Pavel Nedvěd jej nadbiehal niekoľko rokov, kým si ju získal, Ondřej Brzobohatý zakontroval, že inak ako vzťahom sa to skončiť nemohlo. „Veci, ktoré veľmi intenzívne vnímame, túžime po nich a robíme všetko pre to, aby sa zrealizovali, sa časom skutočne stanú,“ vysvetlil jej mysticky.



Dara a Pavel na seba prvýkrát narazili už v roku 2010 ako tváre kampane istej aplikácie. „On si na tieto chvíle pamätá zreteľnejšie ako ja. Sám priznal, že už vtedy som u neho jemne zarezonovala. Povzdychol si, aké by bolo super, keby mal šancu pozvať ma na kávu, pretože by ho zaujímalo, čo si o ňom myslím,“ prezradila Rolins. Nadbiehať jej však začal až štyri roky pred tým, ako začali tvoriť pár. „K narodeninám mi vždy poslal kytičku a šampanské,“ priznala. Ich stretnutie po dlhej pauze sa odohralo v Taliansku, kde má Nedvěd sídlo a kde Rolins cestovala za biznisom. Obaja ho hodnotia ako príjemné, no láska z neho nevzišla. Iskriť to medzi nimi začalo až časom. Po tom, čo speváčka pravidelne dostávala od slávneho futbalistu lichotivé esemesky a telefonáty. „Páčilo sa mi, že bol trpezlivý a nevzdával to,“ zhodnotila.