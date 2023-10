Český spevák Tomáš Klus chce manželke hovoriť už len pravdu. Dokázali by ste odpustiť neveru?

V Česku sa mu podarilo získať Zlatého slávika, hoci priznáva, že nie je excelentný muzikant. Jeho koncerty sú vypredané nielen vďaka piesňam, ktoré tvorí. Fanúšikov oslovuje svojskými názormi na život a nemá problém s nimi viesť diskusie. „Niečo také ako sláva neexistuje. Je to len svetlo nejakého reflektora, ktoré môžem využiť na pomoc iným. Napríklad prídem do nejakého hospicu a som tam celý deň. To je oveľa zmysluplnejšie, ako keď sú zo mňa ľudia šialení a vykrikujú moje meno. To nepotrebujem,“ vyznal sa český spevák TOMÁŠ KLUS (37) v exkluzívnom rozhovore, ktorý poskytol Erikovi Kollárikovi. Počas nášho stretnutia pred koncertom v Pezinku pôsobil vyrovnane, pokojne a bez problémov komentoval aj svoje životné bôle.

Vaše koncerty nie sú len piesne. Pred fanúšikov predstupujete aj ako človek, ktorý pred nimi hlása, ako žiť v harmónii a šťastí. Nezriedka sa s nimi aj objímate. Viete, že ste si tým vyslúžili prezývku Kazateľ?

Veľmi ma baví pracovať s energiou koncertu, aby všetky bytosti, ktoré tam sú, aktivizovali vo svojom srdci pocit šťastia. Šťastie sa totiž nehľadá. Šťastie sa uvedomí. Kedysi som bol spoločensky možno až príliš angažovaný a stálo ma to veľký odlev fanúšikov. Teraz už viem, že niektoré veci stačí povedať raz. To je tá sebareflexia, ktorá je nesmierne dôležitá. Ako spasiteľ ani kazateľ svojho publika sa však necítim. Iba cítim za tých ľudí veľkú zodpovednosť. Aj za svoje skutky. Pretože v momente, keď poviem, že mám niečo rád, niektorí budú po mne opakovať.

Na stretnutia s fanúšikmi sa aj pripravujete? Ako vyzerá váš bežný koncertný deň?

Pred koncertom meditujem, ale to sa snažím každé ráno. Mám tie dni veľmi rád, pretože mám dosť priestoru venovať sa duchovnej praxi. Svoje myslenie sa snažím smerovať k tomu, aby som bol pre všetky bytosti vrátane hmyzu, ktorý mi prelieza popod nohy, prospešný. Nechcem ho zabíjať ani mu prinášať utrpenie. A než vyjdem na javisko, pijem japonský zelený čaj matcha. Je to taký prášok, ktorý sa rozmieša špeciálnou metličkou. Na čaje som zaťažený. Počas dňa pijem zelené čaje a pražené staré čaje mám zas na večer. Nosím so sebou aj lúhovaciu kanvicu, ktorá mi umožňuje piť ich vždy čerstvé.

Svojím kufríkom plným čajov a náčinia na ich prípravu, ktorý nosíte všade so sebou, ste v brandži povestný.

Je veľmi dôležité, ako si človek čaj uvarí. Ja som rituálny človek, takže si na to potrpím. Keď príprave čaju venujete pozornosť, chutí úplne inak. Je to tak so všetkým. Aj so ženami. Vždy keď vidím krásnu ženu, viem, že je milovaná svojím mužom.

Odkedy v sebe pestujete túto vášeň k čajom?

Keď som začínal koncertovať, viedol som značne bujarý život. Mal som asi devätnásť, dvadsať rokov a dosť som pil. Fľaša tvrdého pre mňa nebola problém. Pil som whiskey, ale mal som rád aj dobrú vodku. Neviem, či som bol alkoholik, ale trvalo to asi sedem rokov. Dovtedy, kým som ako dvadsaťšesťročný spoznal svoju ženu, bol môj život jeden veľký „mejdan“. Prinieslo mi to nejaké osobné pochybenia a maléry, ktoré sa, nebyť alkoholu, nemuseli stať. Tak som sa rozhodol vymeniť závislosť za závislosť. Jedného dňa som si povedal, že keď sa naň vykašlem, ubudne mi veľa starostí. Preto som pitie alkoholu vymenil za pitie čajov.

Takže teraz úplne abstinujete?

Nie je to tak, že by som nepil vôbec. S Tamarou (manželka) sme zaviedli tradíciu, že raz do mesiaca máme rande, počas ktorého sme spolu celý deň a celú noc. Mamy alebo priatelia nám dávajú pozor na deti a my si užívame jeden druhého. Vtedy si dám aj mäso, ktoré inak nejem, alebo alkohol, ktorý už bežne nepijem. Bolo to úžasných sedem rokov, ale takto mi je lepšie. Najlepší spoločník na „mejdany“ je moje dievča. Na energiu bujarého večierka sa už dokážem napojiť aj triezvy. Zažil som ich toľko, že si viem v pamäti vyloviť, aká je to nálada.

Aké pochybenia pod vplyvom alkoholu máte na mysli?

Keď som bol napríklad nejakej žene neverný, tak to bolo zväčša pod vplyvom alkoholu. Keď som spoznal lásku a všetky jej možnosti, mal som asi pätnásť rokov. Vrhol som sa do toho aj fyzicky, a to dosť sebecky. Jediný druh svinstva, ktorý som v živote urobil, bol ten, že som veľmi veľa striedal dievčatá. Bol som závislý od stavu zamilovania. Človek je vtedy ako na nejakej droge. Nemusel som spať, napriek tomu som mal veľa energie a zároveň okolo mňa veľmi priaznivo tancovali múzy. Z jedného vzťahu som išiel hneď do druhého, no nikdy to nebolo len na jednu noc. Vždy som bol zamilovaný. Tie dámy som využíval a nebolo to férové. Mnohým z nich som ublížil. Pochybil som aj pri svojej žene. V začiatku vzťahu som jej bol neverný. Išiel som si vo svojom móde, kým som nepoznal čistý a nepoškvrnený vzťah.

Za akých okolností sa o nevere Tamara dozvedela?

Povedal som jej to sám. Uvedomil som si, že s ňou chcem stráviť zvyšok života v absolútnej pravde a toto bola chyba. Nemohol som ju držať v tom, že som pošpinil náš vzťah. Ani naše deti som nechcel priniesť do vzťahu, ktorý funguje na klamstve. Šťastný život sa dá žiť len v pravde.

Ako reagovala?

Odpustila mi. Nie každá žena je toho schopná. Ukázala mi tým principiálnu ženskú silu. Aj tu sa ukázalo, že naše dámy sú vo svojom vnútornom svete oveľa silnejšie ako muži.

V čom podľa vás spočíva chlapská sila?

My vieme postaviť dom a opraviť auto, no ja silu chlapa vnímam v tom, keď dokáže uznať svoju chybu a bez toho, aby bol primárne zženštilý, neskrýva, keď ho niečo dojme. Muži majú svaly na to, aby ženy nosili na rukách, a ženy učia mužov, že sa netreba hanbiť za slzy a hovoriť milujem ťa. Často od svojich fanúšičiek počúvam, aký máme s Tamarou pekný vzťah a že ich Pepík nikdy nebude taký skvelý. Vždy im odpoviem, že Pepík je rovnako skvelý ako ja, pretože aj ja som občas hlupák, ktorý robí chyby. Keď však príde k nejakému problému, je dôležité prejsť sebareflexiou a schopnosťou postaviť sa opäť na nohy.

Takže odveké tvrdenie, že chlapi neplačú, je prežitok?

Neplakať, zahadzovať veci za hlavu a nehovoriť o tom, čo chlap cíti, je prežitok stredoveku. Je dôležité prejaviť city. Keď je chlap tvrdý a niečo nepovie, vedie to k nedorozumeniam. Aby bolo na svete dobre, treba dospieť vo všetkých smeroch do rovnovážneho vzťahu. Chlap musí byť silný hlavne tým, že bude oporou. A žena nebude silná tým, že sa bude správať chlapsky, ale tým, že svojho chlapa dokáže rozcítiť.

Čo vás doviedlo k tejto teórii?

Naučila ma to moja žena. Moja najlepšia priateľka a milenka. Som šťastný, že ju mám.

Bol som presvedčený, že tak uvažujete preto, lebo ste po smrti otca vyrastali v čisto ženskom prostredí.

Je stopercentné, že som tým poznamenaný. Od desiatich rokov som žil len s mamkou, babičkou a tetuškami. Vďaka tomu som mal možnosť do ženského sveta absolútne preniknúť. Nikto mi nikdy nepovedal, aby som neplakal, pretože je to slabosť. Ak sa vyskytol problém, pozhovárali sme sa o ňom a pokúsili sa ho vyriešiť. Inak sa tie problémy len kopia, až sa napokon upchá kanál s emóciami. Ten nakoniec praskne a väčšinou to, čo z neho vyletí, pristane na najmenej vhodnej osobe, najčastejšie na dieťati. Uľaviť si na dieťati je najhoršie.

Ako ste riešili v detstve chýbajúci mužský princíp výchovy? Chýbal vám?

Našťastie som si po čase našiel šport, kde mi tréneri suplovali otca a pevnou rukou ma hnali do každodenného drilu. Robil som moderný päťboj, a keď som bol neskôr aj v reprezentácii, už som takmer nechodil do školy. Denne som trénoval aj osem hodín. Rovnováha mužského a ženského sveta je pre zdravý vývoj dôležitá. Aj to bola motivácia, prečo som začal pracovať so svojou mysľou. Keď sme čakali prvé dieťa, predsavzal som si, že urobím všetko pre to, aby som nikdy nemusel ľutovať slová a skutky, ktoré by nepríjemne poznamenali mojich potomkov.

S manželkou Tamarou máte tri deti. Aké metódy výchovy na ne uplatňujete?

Určite nie som zástanca nevýchovy, ako je to teraz moderné. Myslím si, že deti musia poznať svoje hranice. Ľudia bez hraníc sú neuchopiteľní nielen pre spoločnosť, ale aj pre seba. Zároveň sa nedá povedať, že by sme na ne uplatňovali nejakú špeciálnu výchovu. S Tamarou sa v prvom rade snažíme byť tandem. To znamená, že otec nebude dovoľovať to, čo zakáže mama, a naopak. Nehovoríme im však, čo majú robiť. Keď prídeme do obchodu, pozdravíme a ony, keď vidia, že to robíme my, zdravia sa automaticky tiež. Takže ak vychovávame, tak príkladom.

Obmedzujete ich v prístupe k internetu, počítačovým hrám alebo mobilu?

Milujem prírodu a les je pre mňa tisíckrát lepší ako akákoľvek aplikácia. Lenže pre prácu, hoci ma to nebaví, musím byť často s mobilom v ruke. Je to pre mňa len pracovný nástroj, no bolo by neférové zakazovať ho deťom, keď vidia, koľko času mu venujem. Preto sme im dovolili hodinu denne na iPade. Keď cestujeme autom, môžu dlhšie, aby si skrátili čas. Upierať im to úplne je hlúpe. Zároveň by sme im tým upreli možnosť sebarealizácie v budúcnosti. Technológie budú totiž čoraz väčšou súčasťou našich životov.

Keď spomínate prírodu, necítite nenávisť k Tatrám, keďže tam zahynul váš otec?

Minulý rok som bol so strýcom priamo na mieste, kde otec zomrel. Bolo to pre mňa veľmi silné, ale Tatry milujem. To som zdedil po otcovi. On tam chodil vždy, keď musel riešiť niečo príjemné alebo nepríjemné. Bývali sme v Třinci a odtiaľ sú to dve hodiny cesty. Veľmi často nás bral so sebou, takže keď ideme hrať do Popradu, som späť v detstve.

Keď zomrel, mali ste sotva desať rokov. Ako vás to vtedy poznamenalo?

Zo smrti otca nemám žiadnu traumu. Dva roky pred ním mi zomrela na rakovinu aj ročná sestrička. Výhodou je, že deti sa k takýmto veciam stavajú úplne inak. Pracoval som s naivnou fantáziou, kam asi sestra a otec zmizli. Vybájil som si pre nich krásny svet. V tom vedomí som žil a nikto ma z neho nevytrhával. Doma sme sa o tom rozprávali a časom som túto kapitolu nie uzavrel, ale zmieril som sa s tým. Fanúšikovia, ktorí stratia niekoho milovaného a je im do plaču, sa o tom dosť často chcú so mnou rozprávať. Cítim ich bolesť a myslím si, že som celkom schopný im pomôcť.

Ako?

V prvom rade je nutné tému smrti vo svojom živote detraumatizovať. Nechcem, aby to vyzeralo hlúpo, ale smrť blízkeho môže byť, paradoxne, pre nás obrovským darom. Samozrejme, obrovská bolesť zostane, ale zároveň si uvedomíme vlastnú pominuteľnosť. Na svete nie je nič trvalé. Klišé veta: „Nesmúť, otec by si to určite neprial,“ je pravdivá. Byť smutný je v poriadku, ale nemôžeme zvyšok života stráviť trýznením sa, pretože my žijeme. Okrem toho, keď sa trápime tým, že tu už niekto nie je, zároveň trápime jeho. Nemôže v pokoji odísť, pretože nás miluje a chce tu s nami zostať.

Nie každý dokáže byť taký silný a žiť ako predtým, keď má v srdci ranu, o ktorej vie, že sa nikdy nezahojí.

Je oživujúce zmieriť sa so smrťou. Dajme jej priestor v našom živote. Ja každé ráno praktizujem v rámci svojej meditácie cvičenie svojej mysle, keď si uvedomujem, že zajtra tu už nemusím byť. To, že človek takto uvažuje, nie je nič nihilistické ani morbídne. Každý rozhovor s človekom, ktorého stretneš, každý dúšok čaju, ktorého sa napiješ, každý vzduch, ktorý nasaješ, keď vojdeš do lesa, môže byť posledný. Zásadne si všetko užívam a som šťastný človek, že žijem. Život je obrovský dar a požehnanie a to, že otec s mojou sestričkou odišli, zapálilo u mňa vášeň k životu a nevyčítam si to. Iba mi je ľúto, že odišli tak skoro. Viem, že môj otec bol skvelý človek. Počas desiatich rokov nášho spoločného života mi dal množstvo dobrých vecí. Ibaže pre moju mamu to bol masaker. Aby nás uživila, musela nastúpiť do dvoch prác. Moja mama je môj najväčší idol. Je to najväčšia hrdinka a frajerka, akú poznám. Spider-Man aj Batman sa môžu ísť schovať.

Aj jej to hovoríte?

Samozrejme. Mama je jedna zo žien, ktoré nosím na svojich pleciach. Koniec koncov, matky sú bránami do života. Kráľovné, ktoré sú pre nás požehnaním, pretože cez ne sa sem dostávame.

Takže už mi je jasné, prečo ste zlatý slávik. Takto vzletne o ženách hovoril aj Karel Gott a fungovalo to.

Aby som ako zlatý slávik pozlacoval slávobrány? Takto to však vnímame všetci, len niektorí majú strach ukázať, že cítia. Nikdy nebolo veľmi moderné, aby bol človek citlivý a priznal, keď ho niečo dojme. Vždy keď vyjde nejaký nový pekný „animák“, mám tradíciu zobrať deti a požičať si aj ďalšie a ísť si to pozrieť do kina. Teraz, keď sú už väčšie, automaticky si sadajú do iného radu ako ja. Keď to urobili prvýkrát, pýtam sa dcéry Josefíny, kam idú. A ona: Tati, ty vždy plačeš a to je fakt trápne. Naozaj pri všetkých „animákoch“ veľmi plačem. Niekedy už po desiatich minútach. Keď sme boli na Vaiane, čo je film o tom, ako umiera matka príroda, cítil som, ako milióny ľudí odchádzajú z kina s plačom. Je v poriadku, že vnímame lásku a pud prežitia a života. Len si hovorím, kde všetky tieto emócie a odhodlanie miznú po skončení filmu? Keby sme sa ich držali, nebudeme deti posielať do vojny, aby násilím získali niečo, čo im nepatrí. To nie je prirodzené, pretože na svet sa zlí ľudia nerodia. Aj svoje deti sa snažím naučiť, že keď stretneme niekoho, kto sa nám javí nesympatický, nesmieme mu to vracať. Ten človek len mohol mať zlých rodičov alebo zažiť v škole šikanovanie. Jeho správanie je tým ovplyvnené. Nedávno, keď sme sa s deťmi bavili o vojne, povedali, že tí páni asi nemali dobrých rodičov. Odpovedal som, že je to dosť možné. Ak nie je doma najlepšie, nemôže byť všade dobre.

