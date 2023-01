Jasmina Alagič sa pochválila fotkou svojho otca. Teraz je už jasné, po kom jej Sanel zdedil gény...

Moderátorka Jasmina Alagič sa na sociálnej sieti zvykne pochváliť aj fotkami svojich rodičov či sestry Alexandry. Z nich je vidieť, že obidve sestry mali po kom zdediť dobré gény. Jasmininej mame by málokto tipoval, že je už dvojnásobná babička. A jej otec? Keď sa nedávno Jasmina na sociálnej sieti zverejnila jeho fotkou v plavkách, lichotivé komentára fanúšičiek nenechali na seba dlho čakať.

Jasminin otec Evner má už 68 rokov, ale tento vek by mu hádal málokto. „Ako sa má otec? Je veľká inšpirácia, ako sa držať v každom veku,“ obdivne napísala Jasmine fanúšička. Jasmina odpovedala úplne otvorene. „Pozdravuje z dovolenky. Môj otec je naozaj frajer a fakt som šťastná, že je nastavený, ako je,“ naznačila Jasmina, že jej otec sa udržiava v skvelej kondícii vďaka zdravému životnému štýlu.

A vyzerá to tak, že dobré gény po svojom starom otcovi zdedil aj Jasminin syn Sanel, alebo je to aspoň jej zbožné želanie. „Verím, že malý zdedil jeho húževnatosť, Balkán a bojovnosť,“ prezradila. „Horkokrvný v istých situáciách by Sany mohol byť aj menej,“ so smiechom skonštatovala moderátorka.