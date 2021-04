Toto že je ona?! Keď uvidíte FOTO Evelyn z mladosti, nebudete chápať: To naozaj vyzerala takto?

Evelyn dnes každý dobre pozná, ale kedysi vyzerala celkom inak. Z tej fotky ostanete v šoku. Veď to je celkom iná žena!

Evu „Evelyn“ Kramerovú (30) pred rokmi preslávilo video s blondínkou, ktorá v Chorvátsku na pláži zúfalo hľadá kuny. Viac-menej vtedy si ju všimla aj široká verejnosť, no Evelyn mala jasnú predstavu o tom, čomu sa chce venovať, už oveľa skôr. Ešte približne ako 18-ročná začala robiť stand up comedy a bavilo ju herectvo, no vtedy sa jej ani nesnívalo, že sa jej podarí v tejto oblasti naozaj presadiť.

Dnes má Evelyn za sebou účinkovanie v autorskom seriáli Svet podľa Evelyn, vyskúšala si aj moderovanie, keď po Kvetke Horváthovej prevzala rolu moderátorky vo Farme, tancovala s súťaži Let´s Dance a v súčasnosti hviezdi v šou Tvoja tvár znie povedome, čo je zase celkom iná skúsenosť.

O Evelyn je známe aj to, že sa celkom statočne popasovala so svojimi oblinkami. Keďže prirodzene miluje pohyb, nebolo jej to až tak proti srsti. Obľubuje nielen turistiku, ale vyskúšala aj tanec pri tyči, ktorý s gráciou zvládla, za čo zožala zaslúžený obdiv.

Dnes Evelyn každý vníma ako tú blondínku s podzeraným jazykom, ktorá miluje predovšetkým ružovú farbu a je od nej priam závislá. No len dávni kamaráti si pamätajú, že kedysi vyzerala celkom inak, akoby to ani nebola tá istá žena. Evelyn totiž ukázala dávnu fotku, na ktorej je s kamarátom Ferom Košarišťanom (30), známym ako Fero Joke. Kým Fero sa od tých čias až tak veľmi nezmenil, Evelyn by ste možno ani nespoznali, veď pozrite FOTO v GALÉRII!