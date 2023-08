Po ôsmich mesiacoch Adela Viktor prezradili detaily o ich dieťatku. Kvôli synovi sa nesťahovali inam, ale prerobili svoje staré hniezdočko.

Moderátori Adela Vinczeová (42) a Viktor Vincze (32) hovoria o témach, ktoré sú pre mnohých ťažké. Jednou z nich je i náročná a zdĺhavá adopcia, pre ktorú sa rozhodli v roku 2020. „Prestali sme čakať na zázrak. Pre niekoho môžeme byť tým zázrakom my,“ vyhlásil v minulosti Viktor s tým, že nemajú problém s osvojením dieťaťa iného etnika či národnosti.

Prerábali v predstihu

Moderátori netlačili na pílu a naďalej žili svoj život, no čosi asi cítili v kostiach. Minulý rok si začali prerábať svoje hniezdočko v bratislavskej Karlovej Vsi. Ide o trojizbový byt, ktorý Adela kúpila ešte za slobodna. Vybrala si najvrchnejší priestor z obytného domu, a tak si dnes s manželom užívajú aj priestrannú terasu, ktorú v paneláku nemá k dispozícii každý.

Keďže sa netaja svojim ekologickým prístupom k životu, sú propagátormi domáceho kompostovania - a to aj v byte -, za oknami bytu majú hotovú oázu. Už dávnejšie sa moderátor vyznal, že Adela na terase nielen cvičí, ale hlavne pestuje bazalku, paradajky a má posadené aj muškáty. Čo sa týka interiéru, v ich byte ešte donedávna prevládal otvorený priestor medzi obývačkou a kuchyňou, ktorý opticky zväčšoval príbytok bežnej veľkosti. Známy pár si však teraz byt zariadil funkčne a sebe vlastným vkusom.

S chlapcom sa nenudia

V novembri minulého roka sa ich sen o rodine začal meniť na skutočnosť a dnes už majú doma malé dieťa. „Museli sme podpísať mlčanlivosť, nemôžeme prezradiť jeho vek, meno, pohlavie ani odkiaľ je. Je to v procese, dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to ešte veľmi citlivé,“ vravela vtedy Adela Vinczeová.

Dieťaťu zabezpečili aj potrebnú výbavičku - od postieľky cez kočík, oblečenie či iné drobnosti -, ktorá stojí stovky až tisíce eur. A práve jedna z vecí, konkrétne vajíčko v čierno-modrej farbe, ktorým dieťa prevážajú v aute, už pred mesiacmi naznačovala, že majú v starostlivosti chlapca. A pred pár dňami to čerství rodičia potvrdili a o svojom dieťati prezradili viac. „Áno, je to chlapec. Je nám jasné, že už aj širšie okolie to zachytilo,“ potvrdila pre Plus JEDEN DEŇ Adela, ktorá priznala, že sa s chlapcom rozhodne nenudí. „Je veľmi živý, takže máme o aktivitu a zábavu postarané,“ vraví. „Je zaujímavé pozorovať aj reakcie okolia. Ľudia sa zväčša zhodnú v tom, že je naozaj rozdiel mať dievčatko a chlapca,“ dodala moderátorka. To, v akom veku je syn, prezradiť nechcela, keďže ho chcú stále chrániť v rámci adopčného procesu.