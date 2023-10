Otca som karty hrať nevidela. Rovnako doma nebýval opitý, tvrdí jediná dcéra Karola Duchoňa.

Pre potomka zosnulej legendy sú tieto dve témy neduhov jej otca naozaj zraňujúce. Napriek tomu sa Dada Duchoňová (37) v relácii NAOSTRO nevyhla ani im. Pohľad dcéry je však trošku iný. Keď spevák vo veku 35 rokov zomrel, mala Dagmar len 13 rokov a jej spomienky sú o to čistejšie. „Pre šoubiznis bol asi priveľmi srdečným človekom,“ myslí si.

Gambler?

Pre slovenskú hudbu toho urobil naozaj veľa. Piesne Karola Duchoňa patria nesporne do zlatého fondu našej populárnej hudby. Okrem uznania sa však o spevákovi šírili aj negatívne informácie. Posledná znela, že mal problém s gamblerstvom. „Bola som dieťa, ale z rozprávania mojej mamy viem, že otec karty doma nehral. Voľakedy boli honoráre spevákov okolo 400 slovenských korún, preto nie je možné, aby niekde prehral dvestotisíc! Moja mama povedala, že ho ni­kdy nevidela hrať. Nebola som pri tom, ale myslím si, že otec s hazardom problém nemal,“ povedala v relácii Duchonka, ako dcéru spevák prezýval.

Zlyhali mu obličky

Karola Duchoňa veľakrát označili aj za alkoholika. „Strašne ma mrzí ešte jedna vec, že ho stále spájajú s tým alkoholom. Myslím si, že niektorí ľudia, ktorých poznám, pijú viac, častejšie a napriek tomu stále žijú,“ reaguje Dada na citlivú tému, na ktorú je už alergická. „Určite to nebolo iba alkoholom. Všetci sa ohradzujú tým, že zomrel na cirhózu pečene, ale v úmrtnom liste má ako príčinu smrti uvedené zlyhanie obličiek. Nemal žiadnu cirhózu pečene,“ bráni svojho otca. „A naozaj by som bola rada, keby už ľudia túto tému prestali vyťahovať a radšej si ho uctili počúvaním jeho piesní,“ povedala rázne za otca, ktorý sa už nemôže brániť. „Keď chcú ľudia na neho spomínať, nech si spomenú, čo urobil pre slovenskú hudbu. Je to 37 rokov, čo zomrel, a jeho piesne žijú ďalej. Spravujem jeho sociálne siete a môj otec má fanúšikov od štyroch rokov, ktorých rodičia vedú k tomu, aby počúvali slovenskú hudbu a tvorbu môjho otca, a to ma nesmierne teší.“

Osudová láska

Manželkou Karola Duchoňa bola Dadina mama Elena. Vzťah mali podľa ich dcéry pekný, až kým sa k nim nenasťahovala babička Duchoňová. „Ani ja by som nechcela žiť so svokrou,“ vtipkovala Dada. Je známe, že spevák bol extrémne žiarlivý. „Mama mala od neho zakázané sa aj maľovať. Raz hrala na dvore so susedom bedminton, otec ich videl, no nepovedal nič. Potom zlámal rakety a bolo jasné, že už nikdy nebude hrať so susedom bedminton,“ pridáva rodinnú historku. „Moja mama ešte ,fanynkám‘ opravovala chyby v listoch,“ dodala na záver jediná dcéra Karola Duchoňa. Po ňom vraj zdedila nielen postavu, ale aj povahu vrátane žiarlivosti, no nanešťastie nezdedila talent na spev. A to ju mrzí najviac. Jej matka sa po rozvode s Karolom Duchoňom už nikdy nevydala a ani nemala vážnejšie vzťahy.