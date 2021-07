Speváčka Naďa Urbánková si pred vzťahom s Josefom Abrhámom prežila peklo! A po ňom tiež...

Život sa s ňou nemaznal. Speváčka Naďa Urbánková dlhé roky ťažko niesla fakt, že sa s ňou Josef Abrhám rozišiel kvôli mladšej herečke Libuši Šafránkovej (†68). Ani nečudo, veď herec jej dva roky nemal odvahu povedať, že už miluje inú. Pritom Naďa do ich vzťahu s Josefom vkladala veľké nádeje, boli spolu osem rokov a ona zatúžila po spoločnom potomkovi. Abrhám ju však odmietol s tým, že sa na otcovstvo ešte necíti.

Málokto však vedel, že ešte pred vzťahom s Josefom Abrhámom si Naďa prešla peklom, aké nechce zažiť žiadna žena. Pred vzťahom s Josefom bola totiž Naďa vydatá za herca Karla Urbánka (†91), ktorý pred pár dňami tiež zomrel. Slovenskí diváci ho môžu poznať napríklad z legendárneho seriálu Chalupári, kde si zahral miestneho policajta.

Karel Urbánek pred časom zaspomínal na krátke manželstvo s Naďou Urbánkovou. On mal 33, ona 24, bláznivo sa do seba zamilovali a čakali spolu prvé dieťa. Naďa však bola v nemocnici kvôli rizikovému tehotenstvu, a tam jej jedného dňa oznámili, že jej dieťatko umrelo, a ona ho musela porodiť mŕtve. Táto smutná udalosť poznamenala aj ich vzťah, odcudzili sa a nasledoval rozvod. A potom sa Naďa dala dokopy s fešným Josefom Abrhámom, ale ako sa to skončilo, všetci vieme...