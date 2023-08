Známa inštruktorka jogy a influencerka našla svoju smrť na dovolenke.

Smúti za ňou množstvo obdivovateliek. Kondična trénerka a inštruktorka jogy Diana Hô Chí (39) ich denno-denne viedla k tomu, aby žili kvalitnejšie. Sama vlastnila v Bratislave pohybové štúdio, prispievala nainternetové portály i do časopisov, ale inšpiráciou bola aj prostredníctvom Instagramu, kde ju sledovalo viac než 13-tisíc ľudí. Osudným sa jej stal pobyt v Chorvátsku.

Čakajú na pitvu

Diana je matkou malej Mie, no na Jadran podľa informácií PLUS 7 DNÍ sprevádzala predovšetkým svojho partnera, ktorý vlastní freediving akadémiu a v Chorvátsku viedol kurz pre klientov. "Pomáhala mu iba s promom, nikoho neučila potápať sa. Tento týždeň tam mali zostať na dovolenke. Od utorka, keď sa to stalo, nespím," prezradil nám zničený Dianin kamarát.

Presná príčina smrti známej inštruktorky jogy nie je stále známa. K dohadom o tragédií vo vode viedli jej statusy na sociálnej sieti, posledné dni sa totiž chválila progresom v potápaní. ,,Dnes 23 metrov. Opäť so zavretými očami, nevediac, v akej hĺbke som, len sa mi išlo dobre dolu a odrazu ma zastavil koniec lana. Moje prvé myšlienky, rýchlo hore," napísala pred týždňom. Naposledy sa popýšila, že zvládla tridsaťmetrový ponor.

Dianina sestra Lucia Hô Chí však vyzvala verejnosť, aby o smrti nešpekulovala. "Čakáme na pitvu, ktorá nám povie viac," povedala doslova.

Vždy pomohla, kde mohla

Dianini blízki si pritom nedokážu predstaviť, že by inštruktorka niečo podcenila. "Bola vždy strašný pracant. Prísna na seba, disciplinovaná, ale aj tak správne bláznivá. Silná a zároveň krehká. To najbližšie okolie ju poznalo aj inak ako na sieťach.Vždy pomohla, kde mohla," povedal pre PLUS 7 DNÍ zničený kamarát.

Influencerka a fitness trénerka Diana Hô Chía nečakane zomrela. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ct_TkXkLHNS/

Diana Hô Chí, ktorá má po otcovi vietnamské korene, bola inšpiráciou pre mnohých. "Som obyčajná žena, ktorá ani nevie ako, ale podarilo sa jej z NIČOHO vybudovať NIEČO," vyznala sa vlani pre fitastyl.sk. "Asi to je mojou povahou, ktorú mám po ocinovi z Vietnamu, že bojujem za to, čomu verím a idem za tým tvrdou prácou. Mojím cieľom je meniť ženský svet k lepšiemu. Preto sa snažím sama na sebe prezentovať to, čo chcem odovzdávať ďalej. Keďže v dnešnom svete je veľa negatívnych informácií, ktoré k nám prúdia zo všetkých strán, ja chcem ľuďom dávať opak. Priniesť im trošku radosti a úsmev na tvár," rozprávala ako kondičná trénerka a inštruktorka jogy.

Influencerke poslala odkaz do neba aj jej sestra Lucia. "Prajem ti pokoj, sestra moja. Taký, aký si zažívala v hĺbke mora. Prajem ti šťastie, aké si našla pri milovanom mužovi. Prajem ti odvahu, aby si zvládla cestu, ktorá ťa teraz čaká. Nebež po nej aspoň raz, spomaľ a pomaly kráčaj. Prajem úľavu tvojej hlave, srdcu aj duši. Prajem ti koniec, ktorým začne niečo nové. Nebola si tvrdá, len veľmi zranená. Nadýchni sa, sestra moja. Už môžeš," napísala na sociálnej sieti.