Andrea Veršová má jasno! Biznis je biznis, nech sa deje čokoľvek...

Aj mnohé známe osobnosti sa v týchto dňoch popri obyčajných ľuďoch zapojili do podpory obyvateľom Ukrajiny, ktorých ničí vojna s Ruskom. Prispievajú finančne, pomáhajú pri zbierkach a niektorí aj sami odvážajú vyzbieranú pomoc na hranice s Ukrajinou. Život sa však nemôže zastaviť, a tak poniektorí riešia iné veci...

K tým druhým patrí modelka a influencerka Andrea Verešová. Tá na svojej stránke v súvislosti v vojnou na Ukrajine citovala Winstona Churchilla a jeho pamätný výrok, ktorý povedal Churchill vtedajšiemu britskému premiérovi Nevillovi Chamberlainovi: „Mali ste sa rozhodnúť medzi vojnou a hanbou. Vybrali si hanbu, budete mať aj vojnu.“ A zdá sa, že hanbu si vyrobila aj Andrea, ktorá si zrejme povedala, že biznis je na prvom mieste.

Na svojom účte na sociálnej sieti totiž ponúka kolagén. Na to by nebolo možno nič zlé, ale ten spôsob. K príspevku totiž Andrea napísala: „Aj napriek tomu, čo sa deje vo svete, nemali by sme prestať myslieť na seba a na svoje zdravie. Chcela by som vám preto pripomenúť, aby ste nezabúdali na pravidelné užívanie kolagénu, môjho obľúbeného elixíru mladosti,“ a hneď aj nezabudla vyrátať všetky jeho prednosti.

Jej sledovateľky však len krútili hlavou a nezdržali sa komentára: „Ten kolagén určite ľuďom na Ukrajine pomôže,“ rypla si do Andrey sledovateľka Karin. Modelka si však išla svoje: „Ľudom na Ukrajine momentálne asi nie, tým pomáha iným spôsobom a robíme súkromne zbierky, šírime osvetu a podporujeme tých, ktorí to najviac potrebujú, ale to neznamená, že by sme mali zabúdať aj na seba. Odporúčam vám kolagén vyskúšať, verím že budete spokojná,“ nedala sa Andrea.

To už sa neudržala ani ďalšia Andreina sledovateľka, ktorá sa rázne ohradila: „Si robíte snáď z ľudí srandu?! To snáď nie je možné, čo ste napísali." A ďalšia Andreina sledovateľka Jana to zaklincovala: „Trapas, peniaze sú vám nadovšetko, však?“