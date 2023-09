Českú muzikálovú herečku postihli po pôrode vážne zdravotné problémy.

Genny Ciatti sa na začiatku roka tešila z narodenia druhej dcéry Medy Salkini. V krátkom čase sa tak stala dvojnásobnou mamou, keďže jej staršie dievča oslávi na jeseň druhé narodeniny. Obdobie prvých zážitkov s bábätkom jej malo priniesť veľa radosti. No namiesto toho zažila šok. U českej speváčky sa objavili vážne zdravotné problémy, kvôli ktorým sa na dlhší čas odstrihla zo sociálnych sietí.

„Váhala som, či to sem písať. Z ničoho nič som pred troma mesiacmi behom niekoľkých hodín ochrnula na ruky a nohy a začala ma páliť koža, ako by na mne horelo oblečenie. Našťastie ma manžel ihneď odviezol do nemocnice, kde začali robiť všetky možné vyšetrenia, aby zistili, čo sa stalo a mohli mi tak pomôcť. Výsledok – ischemia miechy alias mŕtvica miechy,“ Genny začala svoje rozprávanie. Doktorom sa napriek úsiliu nepodarilo zistiť, ako u nej mohli vzniknúť takéto problémy, ktoré sa zvyčajne prejavujú po ťažších úrazoch.

Tipovali, že sa dá dokopy až o rok

Bolo to náhle a veľmi intenzívne. Ciatti mala pocit ťažkej ruky, ktorý sprevádzala pálivá bolesť. Lekári si ju kvôli tomu nechali v nemocnici, kde sa týždeň nemohla stretnúť s mladšou dcérou. Potrebovala ju odstaviť od mlieka, aby jej mohli hneď podávať potrebné lieky.

Spolu s nimi začal pre speváčku kolotoč rehabilitácií, ktoré mali podľa odborníkov trvať rok. „Poviem vám, siahla som si na dno. Z ničoho nič som sa zrazu nevedela sama najesť, ísť na záchod, vyčistiť zuby, odstriekať mlieko. A hlavne som sa nemohla postarať o moje deti a to ma vydesilo najviac zo všetkého,“ opísala bolestivé chvíle.

Lekári jej odhodlaniu neverili

Po prvotnom šoku sa spamätala a dala si dve hlavné motivácie. Prvou boli jej deti a druhou túžba stihnúť premiéru ďalšieho muzikálu, v ktorom účinkuje. Od začiatku rehabilitácií bola preto presvedčená, že sa do pôvodnej kondície vráti oveľa skôr.

„Doktori tomu neverili a povedali, že minimálne do konca roka nebudem pracovať. To by som však nebola ja, aby som neprepísala všetky tabuľky. Tvrdo som na sebe makala, cvičila a lekári nechápali, ako je to možné, ale už po piatich dňoch som sa postavila na vlastné nohy, urobila pár krôčikov a po dvoch mesiacoch ma pred mesiacom pustili konečne domov,“ potešila sa muzikálová hviezda.

Dcéry sú pre ňu viac ak práca

No ani teraz to stále nemá vyhrané. I keď je už so svojou rodinou, čo jej dáva veľkú silu, musí naďalej pravidelne chodiť na rehabilitáciu. Pretrvávajúce problémy má najmä s jemnou motorikou. Počas prvých dní po hospitalizácii nedokázala Genny ani jesť. Jednu ruku mala úplne slabú a musela si ju pridržiavať tou druhou. Speváčka však neustávala s trénovaním a ďalej ju cvičila aj robením bežných úkonov. Nakoniec i vďaka tomu do nej opäť dostala silu a dokázala ňou normálne hýbať.

„Napriek tomu, že som mala rozbehnutú kariéru speváčky, herečky produkčnej. Mala som teraz veľa času premýšľať a prehodnotiť svoj život. Spievať budem ďalej, koncerty a niektoré divadlá si nechám. O dva týždne máme premiéru, na ktorej hodlám byť v plnej sile a počas víkendu hrať. No zbytok musím s pokorou pustiť a ubrať. Milujem to, ale moje deti milujem najviac na svete a potrebujú svoju mamu,“ dodala Ciatti, ktorá sa v začiatkoch v nemocnici neubránila slzám. Potom jej lekári umožnili mať súkromnú izbu a dcéry mohli byť s ňou. Po celý čas speváčke pomáhala jej mama, pretože inak by starostlivosť o svoju rodinu istotne nezvládla.