Hrať sa musí, aj keď život nejde podľa predstáv.

Na východe sa s ničím nebabrú, a ak niečo nie je s kostolným poriadkom, zrejme nič nezastierajú. Témou debát sa tak za posledný týždeň stal koncert Peter Bič Project v Poprade. Podaktorí mu dali prívlastok škandalózny, no nezostalo iba pri ponosách. Pre upokojenie tamojších milovníkov hudby kapela radšej zľavila z finančných nárokov. Okolnosti, za akých pod Tatrami hrala, sú pritom mimoriadne smutné.

Hádali sa pred všetkými

Košická skupina Peter Bič Project, ktorá je držiteľom Krištáľového krídla v kategórii hudba, hrala vyše hodiny na mestskom festivale v Poprade a, zdá sa, že ich koncert vstúpil do dejín mesta. Podľa očitých svedkov umelci predviedli hádam najhorší výkon v živote. Speváčka Viktória Vargová nebola vo svojej koži a vrchol večera nastal, keď sa muzikanti priamo pred divákmi pohádali. S reakciami sa roztrhlo vrece.

Na snímke ocenená v kategórii hudba kapela Peter Bič Project, zľava speváčka Viktória Vargová a hudobník Peter Bič počas 25. ročníka udeľovania cien Krištáľové krídlo v Bratislave 20. marca 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

Kritickí fanúšikovia koncert vyhodnotili ako „totálny prepadák“. „Veľmi som sa tešil na Peter Bič Project, ale pre mňa veľké sklamanie. Sú výborní hudobníci, ale veď zahrali sedem, osem pesničiek? Zbytočne ich naťahovali a nevedeli, kedy skončiť,“ sťažoval sa jeden z mnohých na mestskej stránke a o „veľkom sklamaní“ hovorili i ďalší. „Aj to správanie na javisku, veľmi neprofesionálne.“ „Riešili v kuse svoje problémy na pódiu. Večerný program zachránil Juraj Bača,“ vyzdvihli aspoň herca, ktorí hral po kapele a hudbe sa venuje mimo divadla, televízie či filmu.

Už nikdy viac

Sťažnosti návštevníkov pristáli na stole tamojšieho magistrátu, kde sa vážnosťou situácie museli zaoberať. Veď podujatie platia z rôznych zdrojov a časť nákladov ide aj z mestského rozpočtu. „Formácia Peter Bič Project dostala pozvanie s očakávaním, že bude jedným z vrcholov päťdňového podujatia. Žiaľ, nielen organizátori, ale aj návštevníci postrehli, že koncert neprebehol v štandardnej umeleckej kvalite. Dvaja hlavní protagonisti sa hádali a ostro si vymieňali názory nielen v zákulisí, ale aj priamo na pódiu. Disharmónia medzi nimi sa tak zákonite prejavila počas interpretácie niektorých skladieb,“ pomenoval veci pravým menom vedúci oddelenia masmediálnej komunikácie Ján Bendík.

Peter Bič Project Zdroj: Dominika Kentošová

Po zvážení všetkých okolností mesto zaslalo skupine Peter Bič Project reklamáciu. A na počudovanie uspelo. „Kapela svoje pochybenie priznala a navrhla zníženie honoráru o päťdesiat percent. Organizátor to prijal, pre nemilú skúsenosť je však jeho ďalšia spolupráca s touto hudobnou formáciou v budúcnosti len málo pravdepodobná,“ zaklincoval kauzu Bendík.



Napokon, ako je známe, východniari hudbe rozumejú a v Poprade si na svoje slávnosti potrpia. „Festival všetkého slovenského Made in Slovakia je každoročne jedným z najväčších ťahákov Popradského kultúrneho leta. Všetky sprievodné programy sa tešia veľkému záujmu návštevníkov. Aj preto sa mesto v dramaturgii festivalu orientuje na renomované slovenské kapely,“ vysvetľujú svoj koncept, v ktorom uprednostňujú domácich umelcov.

Depp nedošiel, my áno

Hudobník Peter Bič sa kritickej situácii postavil čelom. „Bola tam zlá nálada pre veci, ktoré sa stali. Vikina mama je vážne chorá a išla na operáciu, takže naozaj celý týždeň bol veľmi náročný pre ňu aj pre nás všetkých. Všetko sme odohrali, ako sme mali, dokonca sme pridali päť minút, len bolo cítiť, že nálada nie je taká, aká by mala byť. Museli sme veľa vecí riešiť za jazdy, nebolo to ľahké. Nechceli sme koncert rušiť úplne, bolo by to hlúpe pre organizátora,“ sypal si líder kapely popol na hlavu. „Jednoducho nie vždy musíte mať dobrý deň, stane sa to raz z tisíc koncertov. Pozrite sa, Johnny Depp ani nedošiel do Banskej Bystrice. My sme aspoň prišli a hrali dlhšie, ako sme mali,“ snažil sa nezdar aspoň trochu odľahčiť.

V kuloároch sa súčasne šepká, že tvorí pár so speváčkou, a preto na festivale mohlo dôjsť k partnerskej hádke. Bič takéto špekulácie odmietol. „To vôbec nie, určite nie sme spolu,“ reagoval okamžite. „Vzniklo to zvláštnym spôsobom. Viki mi dala na meniny darček a ja som napísal na sociálnu sieť: Ďakujem, to je láska. Každý si to hneď vysvetlil po svojom. Ale čo sa stalo v Poprade, nechcem veľmi riešiť na verejnosti, lebo je to pre ňu citlivé,“ uzavrel.