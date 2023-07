Verejne sa k tomu prizná len máloktorá. Herečka opísala detaily z minulosti a je na seba hrdá, že sa

Tancovala v markizáckej šou Let’s Dance a zároveň natáčala miniseriál Vedma. Herečka Gabriela Marcinková (35) sa nemôže sťažovať na pracovné ponuky, no popri nich musí zvládať aj výchovu dvoch detí. Dcéra Ema má už päť a syn Jakub oslávil len dva roky. Dvojnásobná mama sa drží v kondícii a osobne sa nám zdá až príliš štíhla. „Je pravda, že moja postava nevyzerá ako kedysi. Možno narážate na moje prepadnutejšie líca, ale je pravda, a nebudem to tajiť, že som ozaj výrazne schudla. Vidieť to hlavne na mojej tvári,“ povedala nám manželka lídra kapely Heľenine oči Martina Mihalčína.



Podľa jej slov nestrácala kilogramy cielene. „Už som sa raz popálila, že nemám riskovať s tematikou chudnutia. Pre mňa je najdôležitejšie, aby sa moja jediná dcéra nehodnotila podľa svojej váhy. Nie všetko je o postave a žena môže byť pekná aj oblejšia,“ skonštatovala herečka, narážajúc na minulosť, keď chcela byť dokonalá, a preto si maximálne strážila váhu.

Z herečky manažérka

Gabika priznáva, že pri návale práce má v sebe veľa endorfínov, ktoré jej pomáhajú zvládať pracovný aj súkromný život. Netají, že pri dvoch deťoch je odkázaná aj na pomoc iných. „Myslím si, že všetky pracujúce matky vedia, o čom hovorím, a s veľkou náručou prijmú akúkoľvek pomoc od rodiny či priateľov. Zo ženy, ktorá je matka aj pracuje, sa razom stane manažérka. Čas si musíme naozaj zorganizovať tak, aby všetko klapalo a všetci boli spokojní. Kedy a kto môže a kde máme deti odovzdať, následne vyzdvihnúť. No ďalšia veľmi častá vec je, že ak sú syn alebo dcéra chorí, naruší to všetky plány.“



Herečkina pracovná a sú­kromná vyťaženosť sa odrazila aj na jej postave. „Asi ste si dobre všim­li, že som výrazne zhodila kilá. Na hmotnosti to vôbec nie je vidieť,“ vysvetlila nám, že ručička na váhe jej neskáče hore-dole. „Ale moje telo je také, že keď mám pohyb, ako napríklad v tanečnej šou, tak mi miznú tuky a naberám svaly. Kolegyňa z Let’s Dance Janka Kovalčíková výrazne schudla, strácala sa mi pred očami, ba dokonca spriesvitnela, ale ja som naberala svalstvo. Skromne poviem, že som sa cítila ako kulturistka v objemovke.“

Množstvo diét

Gabike sa po náročných mesiacoch trochu zmenila tvár, ale čo sa týka postavy, je spokojná. „Už nedovolím, aby ma obmedzovali nejaké mierky o dokonalej postave. Svoje som už prežila a nikdy na to nezabudnem,“ načrtla nám háklivú tému.



V minulosti prešla traumou, chcela mať dokonalú postavu a robila aj nemožné, aby sa k nej dopracovala. „Naozaj som skúšala všeličo, aj ketodiéty, bielkovinový jedálny lístok či vydržať bez tukovej stravy. Dofrasa, za desať rokov, čo som naozaj skúšala kadečo, nezaberalo nič. Dodnes neviem, či to prišlo s vekom alebo tým, že som sa stala matkou, ale povedala som si, že stačilo. Odmietam sa obmedzovať v jedení. Nechcem sa do nikoho starať, ale človek by mal ľúbiť svoje telo a nehľadať stále nejakú dokonalosť.“

Nebude im diktovať

Herečka si po rokoch uvedomila, že je vďačná svojmu telu za to, ako jej slúži. „Stále si to opakujem, aj keď dávam deťom jesť. Nepatrím a nechcem patriť k žiadnym biomatkám. Kto má syna, vie, že pri chlapcoch to nie je problém, ale dievčatá takmer vždy v určitom veku začnú riešiť svoje kilogramy. Preto som už teraz opatrná.“



Gabriela Marcinková sa snaží nepreniesť na dcéru svoj niekdajší pohľad na štíhlosť. Nechce, aby sa niekedy v živote hodnotila na základe váhy a prípadných kriviek. „Naučím ju, že tuk na tele nie je niečo nezdravé a choré. Je dôležité deťom odovzdať, že chceme byť zdraví. Je zdravé dať si koláč a raz za čas i slaninu. Odmietam svojim deťom odovzdať informáciu, že jedlá sa delia na zlé a dobré. Môžeme sa baviť o tom, že niektoré kazia zuby, lebo obsahujú veľa cukru, no nikdy im nebudem hovoriť, aby niečo nejedli, lebo budú tučné. Myslím si, že deti to majú prirodzene nastavené. Jedia toľko, koľko chcú, a my im do toho nemáme kafrať. Nebudem ich nútiť do žiadnych šalátov.“

