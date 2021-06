O tomto asi tušil málokto! Karel Gott vo svojej knihe odhalil trpké tajomstvo o matke jeho dcéry Lucie.

Karel Gott splnil to, čo sľúbil! Tu je jeho pohľad na to, ako sa udiali veci v jeho živote. A hoci bol Karel Gott nekonfliktný a po celý svoj život sa snažil so všetkými okolo vychádzať v dobrom, to, čo prezradil vo svojej knihe, poniektorých možno aj dosť zabolí...

Český portál blesk.cz prináša prvú ochutnávku z jeho dlho očakávanej knihy Má cesta za štěstím. Už z prvých kapitol je jasné, že Karel si vo svojom živote riadne "poupratoval", a dal si naozaj záležať. Vdova Ivana už naznačila, že Karel bol vo svojich vyjadreniach nezvykle otvorený, a musíme súhlasiť, že aj bez škandalizovania išiel naozaj až na dreň.

Ako prvé prišli na pretras jeho nemanželské dcéry. Hoci ich Karel Gott po celý svoj život podporoval, do konca života v ňom rezonoval pocit, že sa otcom stal proti svojej vôli. A nič na tom nezmenili ani pohnútky dotyčných žien priviesť na svet jeho dieťa. O obidvoch dcérach sa podľa vlastného, pomerne drsného a nie veľmi šťastného konštatovania dozvedel, až keď sa už nedalo nič robiť...

O prvorodenej dcére Dominike sa od jej matky dozvedel, keď už bola mesiac na svete, a trvalo mu ďalší polrok, kým ju prišiel pozrieť. O druhorodenej Lucii sa dozvedel dva mesiace pred jej narodením. Existenciu oboch dcér pomerne dlho tajil, ale postaral sa o ne aj o ich matky. Na dcéry síce nemal veľa času, ale stretávali sa niekoľkokrát ročne v pätici.

Aj napriek tomu, že narodenie svojich nemanželských dcér bral od ich matiek ako podraz, dokázal s nimi v pohode celé roky vychádzať. Pred niekoľkými rokmi sa však rozkmotril s matkou svojej dcéry Lucie až tak, že ju celkom vyškrtol zo svojho života a do smrti sa s ňou nezmieril.