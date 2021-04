Trpký koniec Dominiky Gottovej: Aha, čo sa prevalilo, za všetkým má byť táto žena! To vážne?

Dominika Gottová to definitívne vzdala, toto bola posledná kvapka, že sa rozhodla navždy odísť...

Predstavovala si to celé inak. Keď Dominika Gottová svojmu otcovi pri ich poslednom stretnutí sľúbila, že si dá svoj život do poriadku a vráti sa späť do Česka, zrejme ani v najhoršom sne nečakala, že všetko môže dopadnúť celkom inak, ako pôvodne zamýšľala.

Hoci si najstaršia Gottova dcéra za mnohé vo svojom živote môže sama, posledné roky nemala na ružiach ustlané. Je pravdou, že ona si vybrala za manžela fínskeho muzikanta Tima Tolkkiho, ale vtedy pred rokmi nemohla tušiť, ako ich manželstvo dopadne. Timovi diagnostikovali vážne psychické ochorenie, a to malo vplyv aj na ich vzťah a samotnú Dominiku.

Spevákova dcéra problémy riešila rôzne, uchyľovala sa k liekom na upokojenie, ktoré zapíjala alkoholom. Šialené riešenie, ale nie je jediná, kto takto rieši svoje problémy. Od svojho chorého muža už v minulosti raz odišla a po smrti otca sa tiež rozhodla vrátiť na rodnú hrudu. Verila, že doma sa zo svojich problémov konečne vyhrabe.

Situáciu v Česku však komplikovali viac než chladné vzťahy v rodine, ktoré nastali po smrti Karla Gotta. Z jej návratu sa v podstate tešila len jej mama Antónie Zacpalová. Iste, za zlé vzťahy s vdovou Ivanou si mohla predovšetkým Dominika, ktorá sa snažila získať peniaze tým, že bude medializovať informácie o svojom otcovi a ich rodine. S týmto nemohla u vdovy Ivany pochodiť...

Vdova Ivana mohla Dominike podať pomocnú ruku, lenže stanovila aj veľmi jasné podmienky. S Dominikou sa bola ochotná stretnúť až vtedy, keď okolo nej ustane mediálny rozruch, čo sa nikdy nestalo. Naopak, Dominika svojimi počinmi ešte prilievala olej do ohňa. Ale nakoniec to nebola vdova Ivana, kto mal vplyv na definitívne rozhodnutie Dominiky, že v Česku končí... Bola to táto žena, pozrite v GALÉRII!