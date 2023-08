Za výnimočným hudobníkom Vašom Patejdlom smútia aj členovia Tenisovej akadémie Petra Huťky v Preřove.

Legendárny hudobník zomrel cez víkend vo veku 68 rokov. Za Vašom Patejdlom plače aj Tenisová akadémia v Preřove. Hudobník bol neodmysliteľnou súčasťou týždňového tenisového sústredenia dlhých dvadsaťpäť rokov. Fanúšikovia z Preřova s ním každý rok v júni spievali na Akuna show najväčšie hity ako Voda, čo ma drží nad vodou alebo Ak nie si moja.

Ani tento rok to nebolo inak. Vašo Patejdl zaspieval v júni po boku Andrey Zimányiovej najväčšie hity a zúčastnil sa i tenisových tréningov. "Vytušili sme, že má zdravotné problémy. Tento rok odišiel z Tenisovej akadémie po dvoch dňoch strávených na kurte. Nikto ale nevedel, že sú tak vážne,“ hovorí manažérka Tenisového klubu Precheza Daniela Huťková. Podľa nej jazdil hudobník na podujatie dlhých dvadsaťpäť rokov a nevynechal ani jediný ročník.

Bol členom tenisovej rodiny, do ktorej patrí Helena Vondráčková, Leona Machálková, Felix Slováček, Petr Janda a Pavel Šporcl. Medzi nimi i ďalší muzikanti a osobnosti. "Cítim veľký smútok, bol to skvelý kamarát, slušný človek, umelec s obrovskou pokorou. Všetci ho mali radi,“ spomína si na Patejdla Daniela Huťková.



"S Vašom som sa spoznal vďaka Tenisovej akadémií Petra Huťky, ktorá sa koná každoročné v Preřove. Hrali sme tenis, popíjali a bavili sme sa o hudbe. Bol to skvelý človek a muzikant. Bude mi chýbať jeho múdrosť a pokoj. Úprimnú sústrasť jeho rodine,“ reagoval na správu o smrti člena skupiny Elán Pavel Šporcl. "Nikto to nečakal. Všetci smútia,“ dodala na záver manažérka.