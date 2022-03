Dámska jazda ako sa patrí! Twiinsky Daniela a Veronika Nízlové vzali svoje malé poklady a vyrazili si do Dubaja.

Vystačia si aj samy. Daniela a Veronika Nízlové zbalili svoje malé slečny Lindu a Neu a vybrali sa za teplom do Dubaja. Slnko, more, pláž, čo môže byť viac. S fanúšikmi sa podelili o milé fotky, z ktorých cítiť pohodu. K spoločnej fotke malej Lindy a Ney pripísala Daniela takýto textík: "Prvá spoločná dovolenka s našimi lásočkami. Už teraz sú najlepšie kamky."



Malá Linda už objavuje krásy Dubaja, a to aj večerné, ako sa pochválila na sociálnej sieti jej mama. Dokonca celkom slušne zvláda aj pohyblivé schody. Daniela k spoločnej fotke pripísala krásne vyznanie svojej malej modroočke: "Láska na celý život. Ľúbim Ťa Linda, si moje slnko, anjel, ďakujem, že si a robíš môj život krajším."



To Veronika si zaspomínala na okamihy takto spred roka. K spoločnej fotke s malou Neou v náručí skonštatovala, že raz tu už spolu boli, len v inej podobe: "V Sunset in Dubai. Takto pred rokom si tu so mnou bola ako malá fazuľka a dnes sme tu spolu."



A Veronikina malá fazuľka Nea bola zrejme tým najväčším dôvodom, prečo sa Twiinsky s dcérami vybrali do Dubaja. Malá Nea totiž trpí atopickým ekzémom a more dokáže v takýchto prípadoch pomôcť. Svoju skúsenosť s podobným problémom im opísala sledovateľka Anna. Jej dcére pobyt pri mori pomohol a po troch rokoch sa problémy s ekzémom celkom vytratili, čím Veroniku určite potešila.