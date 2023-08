S muzikantom, ktorý náhle skonal 19. augusta 2023, sme sa naposledy zhovárali vlani na jar. Myslel pozitívne.

Muzikant Vašo Patejdl a jeho charakteristický copík, ktorého sa nevzdával ani pred sedemdesiatkou, sa stal jednou z mála jeho istôt. Problémy so srdcom, pandémia, počas ktorej nemohol hrať, ale aj vojna na Ukrajine ho minulý rok vohnali do hlbokej depresie.

Potrápilo ho srdce

„Neviem, či môžem povedať, že sa mám super. Radšej poviem, že sa to dá vydržať,“ zmizol muzikantovi úsmev z tváre, keď naposledy poskytol rozhovor pre PLUS 7 DNÍ. „Posledné obdobie je hrozné. Dva roky sme trpeli kovidom a nemohli sme vystupovať, naozaj som to psychicky dosť zle znášal. Bol som z pandemickej situácie nešťastný a veľmi smutný. No zároveň som každú chvíľku dúfal, že všetko sa raz skončí a budeme normálne, slobodne a hlavne šťastne žiť. No a teraz, bum, toto sa stane na Ukrajine? Naozaj mám dosť zmiešané a pesimistické pocity. Veľmi ma to trápi a verím, že to neprerastie do nejakého celosvetového konfliktu. Ale tak či onak je strašné, že tam umierajú muži, ženy, deti. Možno vám to viacerí hovoria, no musím to povedať aj ja: Nemyslel som si, že sa toho ešte dožijem.“

Pesimistická nálada slávneho muzikanta mohla súvisieť aj s tým, že ho potrápilo zdravie. „Mal som mierne problémy so srdcom, ale tie sa vyriešili, tak sa mi uľavilo. Liečim sa aj na dosť vysoký tlak, takže to bol dôvod, prečo som sa dal hneď zaočkovať proti kovidu. Mám už svoj vek, patrím k ohrozenej skupine a navyše zdravie ma niekedy neposlúcha,“ skonštatoval.

Hlava ako balón

Hoci hudobník nepôsobil príliš optimisticky, s iskrou v oku sa rozrozprával o svojich pocitoch z nedávnej premiéry muzikálu, ktorý je postavený na hitoch Elánu. Bol nadšený. „Porovnával som to s premiérou, ktorá sa konala pred viac než dvoma rokmi v Prahe. Veľmi som sa tešil a bol som zvedavý, ako to zvládnu naši speváci na Slovensku. Tu to bolo vynikajúce, pretože v Česku som mal trošku problém s tým, že herci rozprávali po česky a spievali naše piesne po slovensky.“

A ktorá pasáž z vyše trojhodinového predstavenia sa mu pozdávala najviac? „To je ťažké povedať. Pravdupovediac, mám z toho už hlavu ako balón, pretože my sme to veľmi dlho pripravovali. Čo bolo pekné, a asi sa to aj dalo čakať, tak záver s piesňou Voda, čo ma drží nad vodou. Ale veľmi sa teším aj z toho, že v muzikáli odzneli nielen naše staršie hity, ale aj moja nová pesnička Vinní aj nevinní. Skomponoval som ju špeciálne pre tento muzikál a myslím si, že skvelo zapadla do plejády starých hitov,“ uzavrel posledný rozhovor optimisticky.

