Muži slovenských populárnych speváčok sú ako Colombova žena.

Všetci tušíme, že bez partnerov sa nezaobídu, no väčšinou ich nikto nikdy nevidel. Na rozdiel od moderátoriek a herečiek sa totiž naše divy s fanúšikmi o privátne príbehy príliš nedelia. Príkladom je speváčka Zuzana Smatanová (39), ktorá roky vyhráva rebríčky popularity. Ale aj keď jej pomaly ťahá na štyridsiatku, o jej privátnom živote verejnosť nevie praktický nič. Na vlastné oči sme sa presvedčili, prečo je to tak.

Zdanie klame

Zuzanu poznáme ako všestrannú umelkyňu. Spieva piesne, ktoré si sama skladá, a cez pandémiu sa naplno ponorila aj do kreslenia, dokonca začala ilustrovať knihy. Medzitým objavila novú vášeň – čoraz častejšie jazdí do hôr. Keďže tam trávi podstatnú časť voľného času, fanúšikovia špekulujú, či sa nezblížila s mužom, ktorý ju na potulkách tatranskými vrcholmi sprevádza. „Toto je Michal Gerčák – môj horský vodca. Teda nielen môj, je pre všetkých ľudí chtivých dobrodružstva. Keď s ním kráčate a leziete na vysoké štíty Tatier, silno sa na vás koncentruje a stará sa o všetku vašu bezpečnosť a pohodlie. On je dokonca súcitný a trpezlivý aj voči frflavým ‚bábovkám‘, ako som občas ja,“ rozplýva sa verejne, čím klebety príliš nerozptyľuje.

Ako sme sa však dozvedeli, Michal je ženatý a po speváčkinom boku by mal stáť celkom iný muž. Partnera dokázala utajiť napriek tomu, že ešte donedávna bývali v jednej domácnosti. „Zuzkin priateľ nepracuje v šoubiznise, ale myslím, že vo finančnom sektore. Je logické, že mu vyhovuje život v anonymite a nechce sa prezentovať,“ myslí si náš zdroj.

Priateľa má dlhé roky

Speváčku sme naposledy zastihli uprostred civilizácie, vo fastfoode bratislavského nákupného centra, kam si vyrazila s bradatým mužom. Pár sa zdržal pri pulte, kde si objednali jedlo. Bolo zjavné, že tmavovláska a prešedivený chlapík si nie sú cudzí, aj keď k prejavom nežností nedošlo. Obaja budili dojem, že si do stravovacieho zariadenia vyrazili ako dobrí priatelia.



Podľa zdroja PLUS 7 DNÍ sme však speváčku nafotili s jej partnerom, s ktorým tvorí pár už niekoľko rokov.

Keď sme sa na to priamo spýtali Zuzany, neporušila svoju tradíciu – nevyjadrovať sa k súk­romiu. „Viete čo, je to úplne jedno. Podľa mňa to nikoho nezaujíma,” povedala nám najprv so smiechom a názor nezmenila ani po prezretí fotografie z fastfoodu. „Nebudem to komentovať. Ale 27. októbra mám veľký koncert k dvadsiatemu výročiu na hudobnej scéne a 30. októbra vydávam svoj siedmy album. Ďakujem, pekný deň,” doplnila šalamúnsky.

Zuzana Smatanová skutočne komentuje súkromný život len výnimočne a vo všeobecnosti. V roku 2018 sa napríklad priznala k tomu, že nemá rada obmedzenia. „Keby som v tejto chvíli mala deti, musela by som opustiť svoj svet v zmysle slova, že by som sa nemohla naplno venovať hudbe. Napríklad by som sa už nemohla len tak zavrieť do štúdia na dva roky. Verím, že každý máme niekde napísané, čo nás čaká a čo neminie. Ak mám mať rodinu, tak ju budem mať, ale ak nie, tak nie,“ naznačila, že je zmierená s akoukoľvek verziou budúcnosti.