Cesta prvej českej modelky, ktorá sa dostala na vrchol, bola poriadne tŕnistá. Keď mala tri roky, rodičia ju opustili. V roku 1968 ju nechali u babky v Československu a emigrovali do Švédska. Trvalo ďalších šesť rokov, kým dcéru dostali späť do svojej opatery.



Ako tínedžerka sa vďaka kamarátke dostala do modelingovej agentúry v Paríži a život sa jej úplne zmenil. Neskôr sa odsťahovala do Ameriky, kde sa objavila na titulkách časopisov Sports Illustrated či Playboy a stala sa z nej supermodelka. Časopis Harper’s Bazaar ju dokonca zaradil medzi desať najkrajších žien sveta. Účinkovala aj vo filmoch, napríklad v snímke Arizonský sen sa na scéne objavila s Johnnym Deppom. Bola vydatá za speváka Rica Ocaseka, ktorý v roku 2019 zomrel, vychovala s ním dvoch synov. Dnes je opäť zamilovaná a v Bratislave, kam zavítala prvýkrát, predstavila svoju novú knihu s názvom Bez filtra. S americkou topmodelkou českého pôvodu PAVLÍNOU POŘÍZKOVOU (58) sa rozprávala ALENA KVASNICOVÁ.

Dlhé roky sa hovorí, že svet modelingu je plný sexizmu a iných neduhov. Stretli ste sa napríklad s drogami?

Ježišmária, jasné! Kde by som bola, keby som na ne nenatrafila?! Videla som ich aj som ich brala, ale vždy s vedomím, aby som nič neprehnala. Z tvrdých drog som mala strach, ale inak som vyskúšala všetko – párkrát. Zobudiť sa ráno a dať si drogy, to nie je môj životný štýl.

Veľa modeliek im podľahlo a úplne sa zmenili…

Keď to nebudú drogy, bude to alkohol. Keď nie alkohol, tak anorexia či bulímia. To sú reakcie ľudí, ktorí sa cítia sami so sebou zle. Keď majú pocit, že sa týmto štýlom môžu z toho dostať, vyskúšajú to. Nejde o drogy, ale o človeka, ako vyrastal, čo potrebuje, čo mu chýba…

A čo sexizmus? Niektoré modelky v tom čase narážali na ponuky, že ak sa s niekým vyspia, dostanú lepšiu prácu. Obťažovali vás muži pri fotení?

Hádam každý to skúšal. Mala som to šťastie, že som mohla povedať nie. Občas som sa však ocitla v situácii, keď to bolo tvrdšie, keď som musela dotyčnému niečo natárať. V tom čase to však bolo normálne, nikto sa na to nedíval tak, že ide o niečo zlé. Hovoríme o rokoch 1980 až 1990. Každý deň som mala nejaký návrh. Stratila som prehľad, koľkokrát ma fotograf privítal v rozviazanom župane. Ak to nebol fotograf, bol to klient či jeho synovec. Dialo sa to tak často, že som to brala ako bežný deň na pľaci.

Teraz je v móde skôr žalovať mužov už za lichôtky.

Teraz by chlapi veľmi neuspeli, čo je dobré.

Spomenuli ste anorexiu či bulímiu, čo je častá choroba modeliek. Snažili ste sa aj vy byť za každú cenu štíhla?

Nie, ja som s tým nikdy problém nemala. Vždy som jedla tak, ako som chcela. Keď som bola mladá, mohla som zožrať, čo som chcela. Až po štyridsiatich šiestich rokoch sa začalo moje telo správať inak, to je pravda. Teraz robím fasting (pôst, úplné odrieknutie jedla počas 12 až 24 hodín, pozn. red.). Naučila ma naň kamarátka, ktorej kamarátka lekárka pracovala na výskume fastingu a sama ho dodržovala. A nielen ona.

V čom bol modeling iný než dnes? Zarábali modelky viac?

Mali sme vtedy omnoho vyššie platy, než majú dievčatá dnes (Pavlína bola prvá modelka, ktorá dostala za kampaň milión dolárov, bolo to pre Estée Lauder, pozn. red.). Modeling som robila pre peniaze, nie preto, že som potrebovala viac fotografií v časopise. Pozornosť ma nezaujímala, ale peniaze áno. Táto kampaň bola asi môj najväčší biznis, v tom čase to bolo ako vyliezť na Mount Everest.

