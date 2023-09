Marta Jandová opäť prežíva veľký smútok. Nedávno zverejnila utrápený príspevok plný bolesti.

Osud jej nadelil samé ťažké skúšky. Marta Jandová prišla o dvoch veľmi blízkych ľudí. S ich stratou sa nedokázala dodnes zmieriť a neustále na nich spomína. Teraz ju čaká podobne ťažká skúška. Každý, kto má nejakého domáceho miláčika, vie ako sa postupne stáva členom rodiny a ako veľmi vám prirastie k srdcu. Speváčka preto pred pár dňami zverejnila srdcervúci status, v ktorom porozprávala o tom, aké problémy trápia jej psa a ako ťažko to prežíva aj ona sama.

„Kašpárek. Za osem dní bude mať štrnásť rokov. Najlepší psík pod slnkom. Pred pár dňami ho začali hnevať nožičky. Zrazu nezvládne ani jeden malý schodík, ani mierny kopček. Chodí pomalinky a nejako mi zostarol. Stále ale vrtí chvostíkom a ja nejako stále plačem, keď som s ním. Našiel sa v krabici pri ceste, keď to bol ešte malý ňufáčik. Štrnásť rokov je predsa veľmi málo. Urobíme si spolu maznacie popoludnie. Prečo sa to stalo tak náhle? Prečo psíky starnú? Kašpi, drž sa, sakryš. Nikam ešte nepôjdeš,“ napísala na sociálne siete a pridala niekoľko fotografií so svojím miláčikom.

Anketa Je aj pre vás domáci miláčik členom rodiny, na ktorého nedáte dopustiť? Áno 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Jandová zažila vo svojom živote veľa bolesti. Mama jej zomrela vo veku 45 rokov po ťažkej chorobe. Táto veľká strata ju ešte viac zomkla s otcom a bratom Petrom. Vzájomne si boli veľkou oporou a snažili sa prekonať ťažké obdobie, ktoré prežívali. Česká speváčka však vtedy ani netušila, že rovnaké útrapy prežije ešte raz. Jej súrodencovi rovnako ako mame diagnostikovali rakovinu, s ktorou bojoval desať rokov. Liečba však nebola úspešná, choroba sa vracala a nakoniec jej podľahol. Peter mal vtedy len 33 rokov. Zrejme i kvôli tomu nesie podobné situácie ťažšie a zhoršujúci sa zdravotný stav jej Kašpárka nesie zle.

Niekoľko dní po smutnom príspevku však Jandová priniesla pekné správy. Jej psík oslávil štrnáste narodeniny a v spoločnosti s ďalšími domácimi miláčikmi mu zaspievala gratuláciu a pripravila malú party. Jeho zdravotný stav sa zrejme aspoň trochu vylepšil a urobil tak radosť aj samotnej Marte.