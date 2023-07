Keď herečke Dane Medřickej zomrel syn Václav a porodila ďalšieho potomka, pre tradíciu rodu Vydrovcov ho pomenovala opäť Václav.

Hoci je sám vyťaženým hercom, mnoho fanúšikov si ho spája najmä s jeho slávnou mamou herečkou Danou Medřickou (†62). Od jej smrti v roku 1983 ubehlo dlhých štyridsať rokov. „Ľudia na ňu dodnes spomínajú nesmierne často. Cítia potrebu povedať mi, ako veľmi ju mali radi. Aj keď ju osobne nepoznali, cítia, že to bol dobrý človek. A majú pravdu. Mama, to bol extrakt tých najlepších vlastností,“ vyznal sa pre PLUS 7 DNÍ český herec Václav Vydra (67).



Umelecký talent zdedil aj po otcovi a dedovi, ktorí, ako bolo v ich rodine tradíciou, nosili rovnaké meno Václav. „Môj otec bol skvelým hercom a dedo prvým povojnovým riaditeľom Českého národného divadla. V roku 1946 sa stal navyše historicky prvým národným umelcom. Na to sa často zabúda,“ objasňuje rodinný genofond Vydra najmladší. Tradíciu umeleckej rodiny zachoval aj pri výbere manželky. Vzal si herečku Janu Bouškovú, s ktorou vlastnia konskú farmu.

Tradícia zachovaná

Keď si otec Václava Vydru najmladšieho v roku 1945 bral o osemnásť rokov mladšiu začínajúcu herečku Danu Medřickú, bol už rešpektovanou divadelnou osobnosťou. Manželom sa čoskoro narodil syn Václav, no žil len necelý rok. O ďalšie dieťa sa usilovali celých desať rokov. Dana opäť priviedla na svet chlapca a podľa rodinnej tradície Vydrovcov ho znovu pomenovali Václav. Dnes je z neho obľúbený herec a koniar, ktorý na predkov nedá dopustiť. Mohlo by sa zdať, že u neho neprichádzalo do úvahy žiadne iné povolanie ako umelecké, no on sám nás vyviedol z omylu.



„Pre konzervatórium som sa rozhodol najmä preto, že tam nebola matematika a fyzika, s ktorými som mal veľké problémy,“ vysvetlil. Bolo mu hlúpe požiadať slávnych rodičov o prípravu na prijímačky, tak sa na to podujal sám. „Ale v predvečer skúšok na mňa uderili a musel som sa im predviesť. Táto premiéra pred nimi bola v mojom dovtedajšom živote to najstrašnejšie. Veľmi som sa hanbil,“ smeje sa po mnohých rokoch.



Fakt, že ako dieťa slávnych a rešpektovaných rodičov bude pod veľkým drobnohľadom a upodozrievaný z protekcie, si vôbec neuvedomoval. „V tomto smere som bol výnimočne tupé dieťa. Vedel som, že rodičia by v rámci protekcie určite nič nepodnikli. Otec bol vtedy navyše už starý a takmer nehral. Mama mi zas rovno povedala, že keby to moje divadlo bolo nanič, hnala by ma odtiaľ svinským krokom.“

Zatienila manžela

Po prijatí na školu bola Medřická na syna hrdá a zasypávala ho cennými radami. „Prízvukovala mi, že nie je nič horšie ako byť priemerným hercom. Časom som zistil, že je to veľká pravda. Zlý herec totiž vie, že je zlý, a preto je vďačný aj za malé úlohy. Priemerný herec sa celý život trápi a nechápe, prečo ho obchádzajú veľké úlohy,“ spriada zaujímavé úvahy.



Keď sa Dana hriala na výslní popularity a bola zavalená prácou, jej manžel sa čoskoro ocitol v jej tieni. „Otec bol veľmi dobrý herec, no v tom čase na ňu určite žiarlil a asi tým aj trpel. Zároveň ju miloval, takže úspech jej prial. Viete, on mal vždy veľkú smolu v tom, že bol stále v niečom tieni. Najprv to bol jeho otec a môj dedo a neskôr sa stal ‚len‘ manželom Dany Medřickej,“ prezrádza potomok. Časom sa navyše naplno prejavil aj ich výrazný vekový rozdiel. „Už nevládal, navyše ochorel a to bolo pre zaneprázdnenú mamu veľmi ťažké. Akoby jej pribudlo malé dieťa, o ktoré sa musela starať.“



Dana si svoj čas dokázala vždy zariadiť tak, aby jej neušla žiadna synova premiéra. Stáť vedno na jednom javisku sa im však nikdy nepošťastilo. „Hrali sme spolu len vo filme Půl domu bez ženicha. Mal som asi dvadsať rokov,“ prezrádza Medřickej syn.

Osudný fanúšik

V čase, keď neexistovali sociálne siete, na herečku čakali po predstaveniach zástupy obdivovateľov. Raz sa medzi nimi s kyticou ruží v ruke objavil aj exotický Španiel Artemio Ugarte. Povedal jej, že keď v jeho rodnej krajine roku 1936 vypukla občianska vojna, emigroval do Ruska, kde sa zoznámil a zosobášil s ďalšou rodáčkou zo Španielska. Neskôr sa rozhodli pre život v Československu, kde si obľúbil herečku Danu Medřickú.



„Prišiel jej poďakovať za všetky predstavenia, ktoré videl. Pre mamu to bolo veľmi zaujímavé, pretože Španielov tu vtedy veľa nebolo. Druhýkrát za ňou prišiel po dvadsiatich rokoch aj so skupinou priateľov. Pozvala ho k nám domov na kávu. Ja som bol práve na vojne. Skôr ako odišiel, nás všetkých pozval do Španielska.“ Krátko potom Vydra starší zomrel a herečke sa zrútil svet. „Mamu som prehovoril, aby išla sama, pretože sa tam už možno nikdy nedostane a zároveň príde na iné myšlienky. Ubytoval ju na pobreží Costa Brava, no on odletel do Madridu, pretože mu ochorela manželka. Zakrátko mu zomrela na infarkt, takže sa za mamou už nevrátil,“ odkrýva rodinný príbeh.

Prvá premiéra bez mamy

Nasledujúci rok vdovci strávili dlhými telefonátmi. „V lete som s mamou a mojou prvou manželkou odletel za ním do Španielska a v roku 1981 sa vzali. Pozval ju na Silvestra do Paríža, boli v Neapole, v Ríme… V tom čase to bolo niečo nevídané.“ Šťastie dlho netrvalo. Keď mal herečkin syn pred premiérou hry Adieu, miláčku, chcela sa prísť pozrieť na generálku. Bolo jej však veľmi zle, tak namiesto toho navštívila lekárku. Vyšetrenie srdca EKG odložila, pretože si nechcela nechať ujsť premiéru.



Pred predstavením Dane prišlo zle. Syn ju stihol odviezť do nemocnice a tam národom milovaná herečka skonala na infarkt. „To bola moja prvá premiéra, ktorú nevidela,“ vraví Václav. S Artemiom, ktorý pochoval obe manželky, však kontakt neprerušil. „Chodil som za ním s rodinou až do jeho smrti. Mali naozaj veľmi pekný vzťah. Na mamu myslím veľmi často. Cítim, že zhora na mňa dáva pozor,“ vyznal sa.

Netrestaný

Václav Vydra má už dvadsaťsedem rokov angažmán vo vinohradskom divadle, kde pôsobili aj jeho predkovia. „Všade cítim ich prítomnosť. Škoda, že som o rodičov prišiel tak skoro,“ povzdychol si, lebo vzorom sú mu nielen z umeleckej stránky. „Snažím sa aj k ľuďom správať tak pekne ako oni. Nikdy nezabudnem, ako mama sedávala pri stole a odpisovala fanúšikom. Bola za každých okolností milá a láskavá. Bola úplne normálna, pritom veľmi výnimočná. To je naozaj pekná a ojedinelá kombinácia,“ uvažuje a vracia sa do detstva. „Nikdy ma za nič netrestala. Ani nemusela. Pre mňa bolo najväčším trestom už to, keď som videl, aká je smutná. Vtedy som trpel ako zviera, pretože som ju mal naozaj veľmi rád. Nechcel som ju nikdy sklamať.“

Pomáha mu aj po smrti

Krátko po Nežnej revolúcii začal herec obchodovať v oblasti zbraní so Španielskom. „Zriadili sme veľkoobchod so športovými zbraňami. Trvalo to päť rokov. Bola to úžasná skúsenosť, no nedopadlo to dobre. Nebol som v podnikaní zbehlý, takže som sa dostal do obrovských dlhov. Boli to ťažké časy, paradoxne, mi pomohla mama. Napísal som o nej knihu, z ktorej sa predalo viac ako stotisíc výtlačkov. Vďaka tomu sa mi podarilo dlhov výrazne zbaviť. Určite to tak sama zariadila. A možno zariadila aj môj rozvod. Ktovie,“ prehodí.



Pár mesiacov po smrti matky sa Václav Vydra rozviedol s prvou manželkou herečkou Danou Homolovou. Čoskoro sa dal dohromady s ďalšou herečkou, čerstvou vdovou Janou Bouškovou, ktorej manžel, herec Petr Svojtka zahynul pod kolesami električky. Dvojica dlho spolu žila len vo voľnom zväzku. „Už som sa nechcel ženiť. Bolo nám spolu dobre a nepotreboval som na to žiaden papier. No raz spadla z koňa a ocitla sa v nemocnici. Tam mi povedala, že nechce umrieť ako vdova a či si ju vezmem. Odpovedal som jej, že keď sa teda už chystá zomrieť, tak dobre. Našťastie sa ani po svadbe medzi nami nič nezmenilo. Stále je nám spolu veľmi dobre,“ pochvaľuje si.

Koniec rodu

Do Jany Bouškovej, ktorá je o rok staršia, sa Václav zamiloval už ako pätnásťročný konzervatorista, ale vtedy mu city neopätovala. Dnes spolu žijú na Slapoch za Prahou, kde si vybudovali konskú farmu. „S nápadom, že si na polovicu kúpime koňa, prišla ona. Teraz máme šesť svojich koní a na farme dvadsať.“



Vynachváliť si herec nevie ani lokalitu, kde sa kvôli tátošom usadili. „Je príjemné prebudiť sa v prírode. Ku koňom to mám asi desať minút, do centra Prahy približne hodinu,“ hovorí. Jediné, čo ho môže mrzieť, je fakt, že slávny rod Václava Vydru nebude pokračovať. „Raz sme to skúsili, no Jana o dieťa prišla. Bolo šťastím, že pri tom neumrela aj ona. Tak sme sa na to už vykašľali,“ uzavrel s tým, že má aspoň nevlastného syna. Jeho manželke sa narodil ešte počas manželstva so Svojtkom.