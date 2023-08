Pred osudom neutiekol.

Plače celé Česko aj Slovensko. Kým Jožo Ráž sa vyše desať rokov vyhrážal odchodom zo scény, jeho celoživotný spolupútnik Vašo Patejdl sa do dôchodku nechystal. Len jedenásť dní pred smrťou pozýval fanúšikov na vianočné turné, dohadoval si spolupráce s inými muzikantmi a zvažoval, akým koncertom oslávi sedemdesiatku. Cez víkend šokoval obe krajiny ako nikdy predtým, hudobný génius, autor nesmrteľných hitov ako Ak nie si moja, Voda čo ma drží nad vodou, Zlodej slnečníc, Ja viem či Kaskadér, spevák, klávesista a skladateľ podľahol rakovine slinivky brušnej, známej aj ako pankreas. Všetko sa pritom zbehlo extrémne rýchlo.

Náhle odpadol

Ešte koncom júla hral Vašo Patejdl na festivale v Česku a hoci na pódiu vyzeral vychudnuto a unavene, zrejme si ako vždy hovoril: „Treba vydržať.“ Pred časom podstúpil menší zákrok na srdci v pražskej nemocnici IKEM a občasné bolesti pripisoval predchádzajúcej operácii. Ako sme sa z Vašovho blízkeho okolia dozvedeli, pred dvomi týždňami náhle stratil vedomie.



V nemocnici, kam hudobníka prepravili, lekári odhalili zdrvujúcu onkologickú diagnózu. A podľa našich zdrojov k nemu boli úprimní. Oznámili mu, že jeho stav je fatálny. Ťažko povedať, čo sa v Patejdlovej hlave odohrávalo, ale vzal telefón a príšernú zvesť priebežne telefonicky oznamoval najbližším priateľom. S mobilom v ruke sa s nimi lúčil ešte deň pred svojím skonom.

Prečo práve ja?

Hrôzostrašnej správe nečelil hudobník prvý raz. Približne pred dvadsiatimi rokmi mu našli nádor na štítnej žľaze. „Neviem zabudnúť, ako sme s kapelou išli pred operáciou na koncert v bývalom Dome ROH a povedal som si, že je možno môj posledný. Hlavou mi prebehla aj otázka, prečo práve ja,“ spomínal neskôr na strašné chvíle. Našťastie sa ukázalo, že nádor zhubný nebol.



My sme naposledy s legendou našej hudobnej scény hovorili vlani na jar, no optimizmus nešíril. „Posledné obdobie je hrozné. Dva roky sme trpeli kovidom a nemohli sme vystupovať, naozaj som to psychicky dosť zle znášal. No a teraz, bum, toto sa stane na Ukrajine? Naozaj mám dosť zmiešané a pesimistické pocity. Veľmi ma to trápi, nemyslel som si, že sa toho ešte dožijem,“ horekoval. Už vtedy priznal, že ho potrápilo zdravie. „Mal som mierne problémy so srdcom, ale tie sa vyriešili, tak sa mi uľavilo. Liečim sa aj na dosť vysoký tlak,“ skonštatoval.

Pred osudom neutiekol

Pred pánmi v bielych plášťoch Vašo Patejdl odjakživa pociťoval strach. „Dodnes sa veľmi bojím doktorov a zákrokov. Ale musím to prekonať, lebo mám zodpovednosť voči sebe, rodine a okoliu,“ vyznal sa v minulosti. A žil aktívne ďalej. Najmladší hudobníkov syn, dnes pätnásťročný Benjamin, si vraj z otca občas robil žarty, že má doma „starého fotra“. „Áno, ťahá mi na sedemdesiatku, ale stále som aktívny, nezaťažuje ma to ani mentálne, ani fyzicky,“ reagoval jeho otec.



Staral sa o seba, svojho času chodil raz týždenne na hodinu do posilňovne, aby „ostal použiteľný“. V zime lyžoval, kedysi sa potápal a občas si zahral futbal či tenis. No pred osudom, ktorý ho predčasne zobral jeho rodine, priateľom, kolegom a fanúšikom z celého Česka a Slovenska, žiaľ, ujsť nedokázal.