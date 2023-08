Vdova Miluša po smrti Vaša Patejdla rozhodne strádať nebude.

Plače celé Česko aj Slovensko. Kým Jožo Ráž sa vyše desať rokov vyhrážal odchodom zo scény, jeho celoživotný spolupútnik Vašo Patejdl sa do dôchodku nechystal. Len jedenásť dní pred smrťou pozýval fanúšikov na vianočné turné, dohadoval si spolupráce s inými muzikantmi a zvažoval, akým koncertom oslávi sedemdesiatku. Cez víkend šokoval obe krajiny ako nikdy predtým, hudobný génius, autor nesmrteľných hitov ako Ak nie si moja, Voda čo ma drží nad vodou, Zlodej slnečníc, Ja viem či Kaskadér, spevák, klávesista a skladateľ podľahol rakovine slinivky brušnej, známej aj ako pankreas. Všetko sa pritom zbehlo extrémne rýchlo.

Vašov dvojitý život

Najväčší romantik z kapely Elán pôsobil hanblivo, napriek tomu prežil lásky ako z telenovely. Isté obdobie mal na Slovensku manželku Alenu a v Česku milenku Milušu. S priznaním prišiel sám. „Je pravda, že sme náš vzťah udržovali dlhšie, navyše sme mali malého syna. Žil som v paralelnom vzťahu a po nejakom čase som pochopil, že takto to ďalej nejde. Inak by som sa z toho zbláznil,“ priznal verejne.

Rodiny zabezpečil

Rodinné vzťahy u Patejdlovcov boli pozoruhodné. Keď sa rodičia rozvádzali, starší synovia, právnik Václav a Robo, ktorý študoval matfyz, boli už dospelí. Správy o existencii tretieho súrodenca Benjamina, ktorého ich otec splodil za riekou Moravou, prijali s pochopením. Napokon, krátko po rozvode sa Vašova exmanželka Alena so synom Robom objavili na koncerte Elánu. „Elán je Elán, máme radi ich koncerty a dobre vychádzame,“ povedala nám, ako keby sa nič tragické nedialo. A nebola to zdanlivá idylka.



Keď sa Vašo nadobro presťahoval do Česka, neďaleko Prahy v Kunraticiach postavil veľký „barák“ , ktorý ho vyšiel podľa našich informácii na 403 000 eur. Robil všetko, aby nikto z blízkych nestrádal a aby ich zabezpečil do budúcnosti. Najmladšieho syna Benjamina súčasne viedol k hre na klavíri. Nie aby z neho vytvoril virtuóza, ale aby dosiahol všeobecné vzdelanie. Ďaleko nemal ani najstaršieho syna Václava, ktorý sa medzičasom presťahoval do Prahy. Prostredný Robo sa zamestnal v špičkovej firme na Slovensku a vo chvíľach voľna hral vo svojej kapele. Na dovolenky, najmä na zimné, však chodili všetci spoločne.