Vašo Patejdl nepremárnil ani sekundu života.

Takmer štyridsať rokov patrí k sivej, no významnej eminencii slovenskej hudobnej scény. Pojmom a legendou v muzikantských kruhoch sa zvukár Jozef Krajčovič (76) stal najmä vďaka úzkej spolupráci s Vašom Patejdlom. Ich spoločná história sa začala písať, keď tesne pred revolúciou založili vlastné nahrávacie štúdio Relax. Tam, v prenajatom priestore v bratislavskej časti Dúbravka, tvorili novodobé dejiny našej populárnej hudby. Prvé platne skupiny Banket, Beáty Dubasovej, Petra Nagya a hity ako Vráť trochu lásky medzi nás, Když muž se ženou snídá, Koloseum či melódie z filmov Fontána pre Zuzanu vrátane Vody, čo ma drží nad vodou nám nikdy nezovšednejú.



Štúdio Relax už dávno neexistuje, no Krajčovič s Patejdlom spolu dokázali pracovať aj na diaľku vďaka internetu. „Neviem, či si niekedy dokážem zvyknúť na to, že Vašo už nie je. Keď sme nahrávali jeho album Spovedaj ma zo spomienok, na obal mi napísal venovanie, ktoré má pre mňa dnes špeciálny výz­nam: Osobne chcem poďakovať Jožovi Krajčovičovi, môjmu spolubojovníkovi vo vojne nazývanej šoubiznis. Keď žoldnier prestane bojovať, zahynie. Takže nám nič iné nezostáva,“ cituje slová kolegu a kamaráta.



Zronený a so slzami v očiach pred nami vyhlásil, že aj keď to bude bez Vaša ťažké, svojho povolania zvukára sa vzdať nehodlá a bude sa snažiť pokračovať v boji aj za neho.

Pohreb by nezvládol

Správu o smrti Vaša Patejdla sa Jozef Krajčovič dozvedel od svojej partnerky. „Vie, že som veľmi citlivý. Snažila sa mi to povedať čo najopatrnejšie, no i tak ma to kompletne položilo. Preto som nešiel na pohreb. Navyše som po náročnej operácii. Dal som mu vyrobiť veľký veniec s nápisom Nikdy nezabudnem. Položili ho hneď vedľa venca od Elánu.“ Počas obdobia, ktoré ubehlo od Patejdlovej smrti, mu v hlave prebehli všetky roky ich spolupráce a priateľstva. „Po pohrebe každý ďalej žije svoj život, ale ja to tak neviem. Nedokážem všetko uzavrieť jedným pohrebom. Stále ho budem mať v srdci. Boli sme spojení akoby pupočnou šnúrou. Sám ma nazýval svojou pravou rukou,“ povedal nám so zvesenou hlavou a zaslzenými očami.

Nevedel oddychovať

Geniálneho muzikanta opisuje rovnako ako všetci, ktorí s ním mali možnosť pracovať. „Bol to perfekcionista, ktorý išiel viac ako na doraz. Človek je v rámci energie naprogramovaný na určitý level, a keď ho prekročí, musí sa to niekde odraziť,“ hovorí a zachádza do detailov. „Vašo išiel na stodvadsať percent. Sto percent pre neho nič neznamenalo. Vždy ma zvozil, keď som mu o nejakej nahrávke povedal, že už je dokonalá,“ opisuje systém práce umelca, ktorý chytľavé melódie sypal ako z rukáva.



Napriek obrovským československým hitom a medzinárodne úspešným muzikálom pre neho vraj žiadny výsledok nebol dosť dobrý. „Odvtedy, čo raz nečakane odišiel na dva týždne s Jurajom Burianom na nejaký festival do Čile, tvrdil, že mu tie dva týždne chýbajú. Vždy keď dokončoval nejakú prácu, hovorieval, že by ešte potreboval dva týždne, aby to stihol podľa svojich predstáv. To bola jeho tradičná replika. Osudné dva týždne nakoniec dostal k dobru, aby sa rozlúčil so svojím životom a zmieril s tým, že zomiera. Môže to byť náhoda aj nemusí,“ uvažuje nahlas Jozef Krajčovič.

Nahrával Inkognito

Priateľstvo Vaša a Jozefa sa rodilo postupne. Partia ľudí z brandže sa v osemdesiatych rokoch stretávala v dnes už legendárnom bratislavskom V–klube. Jozef Krajčovič sa tam zabával najmä s Vladom Koleničom zo skupiny Taktici, ktorí mali napriek konkurencii blízko aj k vtedy začínajúcej skupine Elán. „Viac som inklinoval, ani neviem prečo, k Taktikom. S Vladom sme boli kamaráti, neraz som u neho aj prespal,“ spomína.



Krajčovič vtedy pracoval ako televízny zvukár. Páčilo sa mu zvučiť inscenácie so slávnymi hercami alebo večerníčkový seriál Bambuľkine dobrodružstvá, no túžil pracovať na pesničkách. „V roku 1980 televízia kúpila veľmi kvalitný americký mixážny pult. Vtedy som ho vnímal ako zázrak a túžil som vyskúšať, čo všetko sa s ním dá robiť. Šéfa som sa preto spýtal, či by som na ňom nemohol nahrať piesne pre priateľov muzikantov. Ako prvého som tam zavolal Vlada Koleniča. Prišiel hneď po svojej svadbe, ešte so škatuľou koláčov a s kuracími stehnami. V dobrej nálade sme hneď nahrali štyri skladby,“ spomína s nostalgiou.

Prvýkrát s Vašom

Významne dodáva, že bol aj pri prvotinách Elánu, ktoré s nimi rovnako nahrával v televízii. „Išlo o skladby Kaskadér a Ôsmy svetadiel. Ale poviem vám, také nahrávanie sa už nikdy nezopakuje. Do výťahu výškovej budovy sme vopchali veľké symfonické tympany a potom aj harfu, ktorú chceli na pár sekúnd do Ôsmeho svetadiela. Teraz sú už všetky zvuky v počítači,“ smeje sa. Špeciálny dôraz dáva na precíznosť nahrávania. „Trvalo to dva dni a tri noci. Boli sme už takí unavení, že raz uprostred noci nás zobudil až dookola plieskajúci pás magnetofónu. Vtedy som bol ešte zvukár z nadšenia a chlapci z Elánu boli neznámi. Počas našej práce som si k nim vybudoval prirodzený rešpekt. Tam som prvýkrát zaregistroval Vaša. Už vtedy sa javil ako skvelý muzikant,“ hovorí významne.



Po čase prekvapený Krajčovič s potešením zistil, že elánisti s oboma skladbami bodovali na festivale Bratislavská lýra. Dnes, keď sú z nich hity, ktoré sa hrajú na štadiónoch, ho mrzí len jedna vec. „Nikde nie je napísané, že som tie skladby nahrával ja. Vtedy sa precízna evidencia ešte nerobila. Je mi to ľúto,“ krčí plecami.

Pracovali v noci

Po úspechu prvých skladieb sa túžil venovať hudobnej produkcii naplno. „Zohnal som si prospekt k vtedy najlepšiemu mixážnemu pultu sveta SSL 4000. Ľudovo sa mu hovorilo aj tisícgombíkový pult. Tých tisíc gombíkov na ňom skutočne bolo. Keď som zistil, že ho kúpilo vydavateľstvo Opus, v televízii som dal okamžite výpoveď. V Opuse som mal o polovicu menší plat ako v televízii, ale neľutoval som. Ten pult bol môj sen. Keď som si k nemu sadol, už som ho z toho prospektu dôverne poznal,“ tvrdí. Nasledovala práca na rôznych albumoch spevákov osemdesiatych rokov. „Začiatkom roka 1987 mi pridelili aj nahrávanie platne Lov na city s Vašom Patejdlom. Problém bol, že v Opuse sa začínalo pracovať o deviatej ráno, no Vašo prichádzal vždy najskôr okolo obeda. Najradšej robil v noci, takže cez deň to potreboval dospať. Raz ma požiadal, či by sme nemohli robiť v noci, a ja fanatik som súhlasil,“ spomína ďalej.

Osudné stretnutie

Spolupráca na platni s hitmi ako Voňavky dievčat, Veľa je niekedy málo či Umenie žiť prerástla do priateľstva oboch pánov. „Pomaly sa schyľovalo k Nežnej revolúcii, keď som Vašovi navrhol, aby sme zriadili vlastné nahrávacie štúdio. Najprv o tom nechcel ani počuť a pýtal sa ma, či som sa zbláznil. Nakoniec sa mi ho však podarilo presvedčiť,“ hovorí.



Rozhodujúce bolo, či naň zoženú dostatok peňazí. „Kamarát nám dohodol stretnutie so svojím otcom, ktorý pracoval v banke. Keď sme mu v kancelárii vysvetlili zámer, obrátil sa na Vaša a povedal: ,Pán Patejdl, a koľko peňazí potrebujete?‘ Ostali sme zarazení. Báli sme sa. Vlastne sme presnú sumu ani nevedeli. Na to bankár vyrukoval s otázkou: ,Stačí vám milión?‘ Oblial nás pot a boli sme ticho. Tak sa nás spýtal ďalej: ,Máte so sebou občiansky?‘ Dopadlo to tak, že hneď spravil prevod a my sme odchádzali s obrovskou pôžičkou, no s nadšením vybudovať vlastné štúdio,“ emotívne opisuje novú životnú etapu.

Zachránila ich Snehulienka

Na okraji bratislavskej mestskej časti Dúbravka si prenajali nehnuteľnosť s veľkým sedliackym dvorom a so záhradou, ktorej dominoval obrovský gaštan. „Bolo to tam naozaj krásne. Preto sme štúdio pomenovali Relax,“ vysvetľuje.



Z finančnej neistoty Vaša do istej miery vytiahla ponuka na muzikál Snehulienka a sedem pretekárov, ku ktorej nahrávali aj platňu. „Hoci sme splácali obrovskú pôžičku, robili sme aj zadarmo. Napríklad album skupiny Money Factor s hitom Vráť trochu lásky medzi nás sme nahrali len za dobré slovo. Škoda takého rockového hlasu, ako mal Dodo Dubán. Taký tu už nie je,“ konštatuje na adresu speváka, ktorý si vzal život. Za mimoriadne talentovaného označuje aj Allana Mikušeka, ktorému rovnako v začiatkoch nezištne pomáhali.

Prekliata Voda

Vašo Patejdl pracoval s tými najlepšími. Samozrejme, aj s Karlom Gottom. Zdroj: ERIK KOLLARIK

Jozef Krajčovič bol aj pri nahrávkach pre hudobné filmy Fontána pre Zuzanu. Z toho obdobia mu v pamäti utkvel najmä Pavol Habera. „Poviem úprimne, odvtedy ho obdivujem. Pri nahrávaní veľmi precízne hľadal vhodný vokál, polohu, mal absolútny sluch a to, ako vrstvil na seba hlasy, bolo tiež skvelé. Pri ňom som naozaj spozornel. Toto okrem neho vedel už len Žbirka a Mikušek. Zážitkom pre mňa bolo sledovať aj to, ako u nás s Karlom Gottom nahrávali skladbu Když muž se ženou snídá alebo s Luciou Bílou Lásku šialenú,“ hovorí s obdivom.



Užil si nahrávanie platne Ateliér duše s Marikou Gombitovou, kde sa nachádza aj veľký hit Koloseum. „Mali sme neobmedzené množstvo času, takže sa nám pracovalo v pohode. Keď Marika povedala, že si potrebuje oddýchnuť, uložili sme ju na gauč do kuchynky, a keď sa cítila fajn, nahrávali sme ďalej,“ hovorí. Veľmi živo si spomína na nahrávanie skladby Voda, čo ma drží nad vodou. Ako je známe, práve po dokončení tejto piesne Jožo havaroval na motorke a bojoval o život. „Nie je to celkom tak. Tá skladba bola už nahraná, Jožo prišiel do štúdia skontrolovať len finálny mix. Spomínam si, že hovoril, že je tam veľa slákov a máme ich dať tichšie. Sedel na gauči, vedľa seba mal položenú prilbu a v noci sme sa dozvedeli tú strašnú správu,“ spomína.



Vašo Patejdl vtedy začínal považovať svoj hit za prekliaty. „Pred Rážovou strašnou haváriou zomrel pri zrážke textár tejto skladby Jožko Urban. Vašo povedal, že začína mať strach, kto bude ďalší,“ opisuje nám vtedajšie Patejdlove myšlienkové pochody.

Vo vytržení

Po smrti Vaša Patejdla si Jozef Krajčovič ešte viac uvedomil jeho nenahraditeľnosť. „Taký komplexne talentovaný umelec, ako bol Vašo, tu už nie je. Nikdy nezabudnem, keď dostal ponuku na muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť. Angličania mu nič neodpustili. Celý čas sedeli v štúdiu a precízne kontrolovali každú notu. Vašo písal partitúry, v jeden moment vyskočil na skriňu, odkiaľ dirigoval orchester, dával nástupy spevákom a všetko riadil. Bol fantastický a Angličania boli z neho vo vytržení. Rešpekt a úctu mal pred ním úplne každý. To som si istý,“ podotýka.



Naposledy spolu robili na skladbe Pierko pravdy pre Beátu Dubasovú, no ďalšie spoločné plány, na ktoré sa Krajčovič mimoriadne tešil, už nestihli. „Doma mám šikovného trinásťročného syna Maťa, ktorý už účinkoval v niekoľkých muzikáloch, a Vašo sľúbil, že pre neho skomponuje zopár skladieb. Oceňoval, že Maťo spieva nie noty, ale náladu skladby. Naozaj veľká škoda, že to nevyšlo. Zatiaľ sme s Maťom nahrali pár skladieb, ktoré mu na texty Ľuboša Zemana skomponoval Vlado Kolenič, tak som sám zvedavý, ako sa s nimi mladý popasuje,“ uvažuje.

Posledné vyznanie

Keď sa Jozefa Krajčoviča na záver pýtame, ktoré nahrávanie si cení najviac, mávne rukou. „Nahral som asi šesťdesiat albumov a na každom nachádzam nejaké chyby. Ani Voda nie je dobre nahraná, ale je to dobrá skladba a to ju zachránilo,“ tvrdí. Po chvíli však predsa len vyrukuje s prácou, na ktorú je aj po rokoch pyšný. „Ešte na začiatku, keď sme točili prvý album skupiny Banket, prišiel raz Richard Müller do štúdia skontrolovať mix skladby Tlaková níž. Keď som mu ju pustil, skoro odpadol. Bol v šoku, akú som mu dorobil krásnu atmosféru. Tie ,odpovedačky‘ sú moja práca. Rišo mi vtedy zablahoželal a myslím si, že jeho platňa potom získala aj nejakú cenu. Tak som rád, že som mu dopomohol k hitu,“ hovorí.



Vrúcny vzťah má aj k sólovému albumu Vaša Patejdla Spovedaj ma zo spomienok. „Pracovali sme na ňom sami dvaja a bolo to také krásne, že neverím, že by som to ešte s niekým mohol zažiť,“ uzatvára našu debatu vyznaním nebohému kamarátovi.