Príbeh ako z romantického filmu. Sestrička sa zamilovala do muža, ktorému transplantovali tvár.

Joe DiMeo mal pred piatimi rokmi ťažkú autonehodu. Keď sa vracal z práce, zaspal za volantom a havaroval. Auto po náraze vybuchlo a mladík utrpel popáleniny na 80 percentách tela. Lekári mu vtedy dávali malú nádej na život. Niekoľko mesiacov strávil v umelom spánku. Joe to prežil, ale nešťastná udalosť už navždy zanechala stopy na jeho psychike i výzore.

Prvý človek s transplantovanou tvárou

Oheň zasiahol DiMeovi aj celú tvár. Rany sa hojili len veľmi ťažko, preto sa lekári odhodlali na ťažký zákrok. Keďže už nemali čo stratiť, chceli vyskúšať prvú transplantáciu tváre na svete. Mladík už predtým absolvoval viac ako dvadsať zákrokov, pomocou ktorých sa mu snažili prinavrátiť čo najlepšiu kvalitu života, aká bola možná v jeho situácii. Posledným zákrokom bola práve záchrana tvárovej časti.

Pre Joea nakoniec našli vhodného darcu, ktorý nemal ani päťdesiat rokov a zomrel na cievnu mozgovú príhodu. Operácia trvala 23 hodín a podieľalo sa na nej 16 lekárov a 120 zdravotníkov. Rekonvalescencia trvala niekoľko mesiacov. Dobrou správou však bolo, že tvár sa ujala a po odpuchnutí tkaniva mala konečne lepšiu podobu.

Pred nehodou bol Joe sympatický mladík plný života a s mnohými plánmi. Jedna nešťastná udalosť však úplne zmenila jeho osud. Preto ešte viac ako fyzické zdravie, utrpela jeho psychika. Napriek tomu ukázal svoju vnútornú silu a dokázal bojovať s ťažkým údelom, ktorý dostal. I kvôli tomu sa stal vzorom pre mnohých iných ľudí s podobnými problémami.

Zoznámenie vďaka operácii

DiMeo o svojom príbehu informoval ľudí prostredníctvom sociálnych sietí. Jeho príbeh zaujal aj sestričku Jessicu, ktorá sa mu raz odvážila napísať. Po povzbudzujúcich slovách si začali vymieňať viacero správ a zrazu zistili, že majú veľa spoločných záujmov. Časom sa dohodli na prvom stretnutí, po ktorom sa do seba zamilovali.

Jessica dnes spomína, že to bola pre ňu láska na prvý pohľad. Na Joeovi sa jej páčilo, že napriek ťažkému osudu nestrácal optimizmus. Bol milý, ústretový, zábavný a cítila sa s ním fantasticky. Ich rozhovory boli príjemné a neprekážal im ani vekový rozdiel, keďže DiMeo je od svojej lásky o osem rokov mladší.

Sestrička sa nakoniec rozhodla presťahovať do New Jersey, aby mohli spolu tráviť viac času. Muž s transplantovanou tvárou priznal, že po prebudení z kómy ani nepomyslel na lásku. No časom si začal uvedomovať, že by rád našiel v živote ženu, ktorá by ho milovala aj v jeho stave. Ako totiž poznamenal, vo vnútri zostal tým istým človekom, zmenila sa len koža na jeho tele.

Pár na verejnosti často budí pozornosť a mnohí sa za nimi aj na ulici otáčajú. Časom sa to naučili ignorovať, pretože dôležitejší je pre nich pocit, ktorý im dodáva blízkosť toho druhého. Najhoršie sú pre nich stretnutia s tínedžermi, ktorí Joea často slovne napádajú. Mladík s transplantovanou tvárou sa však nimi nenecháva znechutiť. Čoraz viac sa vracia k pôvodnému štýlu života a dokonca sa odvážil sadnúť už aj za volant, z čoho mal po nehode obrovský strach.