Vážne je KONIEC? Nikto by nečakal, že Jasmina a Rytmus sa odhodlajú k tomuto kroku: Čo sa deje?

Jasmina a Rytmus si povedali, že stačilo! Aha, akú zmenu plánujú...

Nikdy sa netajil tým, že si žije na vysokej nohe. Svojím životným príbehom aj hudbou si Rytmus získal státisíce fanúšikov na sociálnych sieťach. Rytmusa mnohí obdivujú za to, ako sa z chlapca z ulice vypracoval. On však stále tvrdí, že Rytmus je len obchodná značka a Patrik Vrbovský v súkromí je niekto celkom iný. A keď prišla do jeho života Jasmina a neskôr syn Sanel, ukázal, čo je pre neho skutočne dôležité.

Rytmus nemá problém ukázať aj svoju nežnejšiu stránku a na sociálnych sieťach nešetrí vyznaniami smerom k manželke a synovi. A tak, ako zvykol Rytmus dopriať sebe, tak dopraje aj svojej rodine, Jasmina aj malý Sanel sa pri ňom majú ako v bavlnke. Keď sa Rytmus dal dokopy s Jasminou, ako prvé riešil ich spoločné bývanie. V ich dome v Mlainove majú všetko, čo k svojmu životu potrebujú. Navyše, Jamsina sa nedávno podelila o informácie, ako to majú u nich doma s financiami, a priznala, že účty u nich doma platí Rytmus, hoci svojím dielom na iné výdavky samozrejme prispieva aj ona.

Keď Jasmina vypočítavala, aký majetok s Rytmusom majú, priznala, že: „Dovolenky, rozmary, potrebné a nepotrebné veci veľmi spontánne na striedačku, jednoducho toto vôbec neriešime, nehnuteľnosti máme tak, že dom kúpil môj muž = ale je náš, chatu staviam ja za moje peniaze = ale je naša, byt sme kúpili spoločne a všetky ostatné investície sú rovnako spoločné,“ prezradila vtedy Jasmina Alagič svojim fanúšikom.

A zdá sa, že rodina zmenila svoje životné plány. Hoci to vyzeralo, že sú s ich hniezdočkom v Malinove nanajvýš spokojní, predsa len chystajú zmenu. Relax v prírode im v budúcnosti bude poskytovať chata, ktorú stavajú, ale rodinka sa plánuje presídliť. Zjavne im chýbal ruch mesta, preto sa už dávnejšie rozhodli pre kúpu bytu v novostavbe v Petržalke s famóznym výhľadom. Nuž, zmena je život!