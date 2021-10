Mohlo by sa zdať, že Ivane Gottovej sa darí všetko, na čo siahne, ale nie je to tak. Od tohto muža sa dočkala odmietnutia.

Hoci sa Ivana Gottová po smrti muža stiahla z očí verejnosti, nezaháľala. V ústraní usilovne pracovala na tom, aby splnila sľuby, ktoré dala svojmu mužovi pre smrťou. Ivana musela dokončiť a pripraviť na vydanie autobiografickú knihu Má cesta za štěstím, ktorú síce Karel Gott stihol dopísať pred smrťou, ale zostalo na nej ešte veľa práce s obrazovým materiálom, ktorú Ivana dotiahla do úspešného konca. Od nedožitých narodenín Karla Gotta v júli tak už majú jeho fanúšikovia možnosť si v nej listovať.

Ďalšou vecou, na ktorej Ivana pracovala, bola príprava spomienkových koncertov na počesť svojho muža, na ktorých mala byť hlavnou hviezdou ich dcéra Chalotte. Tu jej poriadny škrt cez rozpočet urobila pandémia korony, keď koncerty najprv prekladala na iné termíny, ale kvôli aktuálnej situácii nateraz nie je jasné, kedy sa budú konať.

Ivane sa podarilo spolu s režisérkou Olgou Malířovou Špátovou dotiahnuť do úspešného konca aj dokumentárny film Karel, hoci aj tu boli problémy so slávnostnou premiérou kvôli pandémii korony. Napokon sa pred dvomi týždňami v jeho rodnej Plzni sa konala predpremiéra celovečerného dokumentu Karel. Do miestneho amfiteátra tak prišli aj tvorcovia filmu, režisérka Olga Malířová Špátová, ako aj kameraman Jan Malíř. Ale úplne najvzácnejším hosťom bola vdova Ivana Gottová, ktorá sa na verejnosti objavila vôbec po prvý raz od smrti svojho muža a Gottovým fanúšikom sa aj prihovorila.

Ivanu Gottovi fanúšikovia v Plzni privítali búrlivým potleskom. Vdova po Gottovi bola viditeľne dojatá, ale zároveň sa nedalo nevšimnúť si, že vyzerá veľmi dobre a odpočinuto. Mohlo by sa teda zdať, že Ivane Gottovej sa darí všetko, na čo siahne, ale nie je to tak. Od jedného muža sa dočkala odmietnutia. Ten dôvod je smutný. Pozrite v GALÉRII, kto je ten muž a prečo ju odmietol...