Vdova Ivana odhalila smutné tajomstvo o Gottovi, FOTO ako dôkaz: Kája by to nikdy nepriznal!

Až takmer po troch rokoch od smrti svojho muža odhalila vdova Ivana o Karlovi Gottovi niečo, k čomu by sa on nepriznal ani za nič na svete...

Karel Gott bol profesionál za každých okolností, a hoci bol posledné roky aj chorý, snažil sa podať stopercentný výkon. Ale o tom muzikanti vedia svoje, všetci svorne hovoria, že z vystúpenia muzikanta neospravedlní ani choroba, jedine smrť.

A taký bol aj Karel Gott. Jeho spolupracovníci dobre vedeli, ako precízne býval pripravený na svoje vystúpenia či koncerty, a toto všetko očakával aj od nich. Horšie to však bolo, keď mu postupne prestávalo slúžiť zdravie.

Už keď Karel Gott oslavoval okrúhlu osemdesiatku, začalo sa povrávať, že Maestro zle počuje, čo je pre speváka či muzikanta hotová pohroma. Karel Gott sa k tomu nikdy nevyjadril, ani nečudo, nie je to totiž nič príjemné. Napokon, keď sa v podobnej situácii ocitol jeho bývalý kolega Felix Slováček, tiež poprel, že by snáď mal so sluchom nejaké problémy a poprel informácie o tom, že by používa načúvací prístroj.

Teraz však vdova Ivana odhalila túto smutnú skutočnosť v dokumente s názvom Karel Špeciál, ktorý vznikol v spolupráci s režisérkou Olgou Malířovou Špátovou. V záberoch dokumentu Karlovi Gottovi totiž Ivana špeciálny načúvací prístroj sama inštaluje. Karel Gott využíval skutočne nenápadný typ načúvacieho prístroja, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Všimli ste si ho? Nečudo, že málokto zbadal, keď ho Karel Gott používal.