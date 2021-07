Ivana Gottová po prvý raz prehovorila o tom, ako s dcérami zvládali obdobie po smrti Karla Gotta.

Môže byť spokojná. Ivana Gottová splnila sľub, ktorý dala svojmu mužovi pred smrťou. A pritom posledné roky to vôbec nemala ľahké. Keď totiž Karel Gott po prvý raz ochorel - v roku 2015 - na rakovinu lymfatických uzlín, veľa vecí vo svojom živote prehodnotil a zaumienil si, že chce, aby tu po ňom zostalo aj niečo iné, ako "iba" piesne a filmy, ktoré dovtedy nakrútil.

Karel sa rozhodol napísať autobiografickú knihu, v ktorej bol, až nezvyčajne otvorený. Ako prezradila vdova Ivana, písal ju predovšetkým kvôli svojim fanúšikom, ale aj kvôli svojim malým dcéram Charlottke a Nelly, pre ktoré by kniha mohla byť aj akousi rodinnou kronikou. Z nej sa možno dozvedia veci o histórii ich rodiny, ktoré im už nestihol povedať.

Ako Ivana priznala, Karlovi pred smrťou sľúbila, že všetky začaté veci, ako boli dokončenie dokumentu Karel či vydanie knihy Má cesta za štěstím, a tiež aj prípravu spomienkových koncertov Pocta Karlovi Gottovi dotiahne do konca. Po veľkolepej rozlúčke so svojím mužom nemala energiu sa vôbec do niečoho púšťať, potrebovala čas a odstup. A čas potrebovala najmä pre svoje dve dcéry, ktoré sa tiež museli vyrovnávať s odchodom svojho otca.

Veľké komplikácie, tak ako každému, aj jej spôsobila pandémia korony. Koncerty sa museli odložiť až na budúci rok, slávnostná premiéra filmu Karel sa uskutoční snáď už tento rok v jeseni, ale kniha konečne uzrela svetlo sveta. Ivana nateraz nemá žiadne plány, len sa chce naplno venovať svojim dvom dcéram. Kým žil Karel Gott, musela sa mu kvôli chorobe intenzívne venovať, a po jeho smrti zase chcela splniť sľub, ktorý mu dala.

Ivana však ocenila, že dcéry boli veľmi tolerantné a chápavé, ale teraz už nie je nič dôležitejšie, ako ony dve, lebo jej dospievajú pred očami. A naozaj, z Charlotte a Nelly sú už mladé slečny, tínedžerky, ich otec by bol na ne pyšný. Škoda, že tu s nimi nemohol byť dlhšie, ale Ivana verí, že po čase sa zase všetci spolu stretnú.