Robí si, čo chce. Štyri roky po smrti Karla Gotta sa Ivana rozhodla odísť zo slávnej vily na Bertramke a urobiť z nej múzeum známeho speváka. Tento nápad sa však nepáči najstaršej dcére Dominike, ktorá ju nepriamo obvinila z toho, že kašle na jeho priania.

Kým verejnosť a známe tváre spomínali prvého októbra na Karla Gotta (†80) a zapaľovali mu sviečky na cintoríne v Malvazinkách, Ivana Gottová (47) vydala vyhlásenie, ktoré mnohých šokovalo. „Rozhodla som sa so svojimi dcérami, že sprístupním náš dom v ulici Nad Bertramkou fanúšikom. Uvidíte našu milovanú vilu autenticky tak, ako v nej žil môj muž v rokoch 1974 až 2019, teda viac ako polovicu života,“ napísala nečakane na sociálne siete vdova s tým, že dom premenujú na Villa Gott. Ktovie, čo je za tým. V hre môže byť nový priateľ po jej boku, príliš intenzívne spomienky na Karla, ktoré číhajú v každom kúte luxusnej vily a môžu bolieť, ako aj možnosť zarobiť na múzeu obrovské prachy. Prečo by sa inak Ivana Gottová s dcérami vzdávala „milovanej“ vily?



Boli časy, keď si Dominika otcovu prítomnosť užívala plnými dúškami. Zdroj: profimedia.sk

Keď sa o nápade dozvedela Gottova dcéra Dominika (50) žijúca vo Fínsku, poriadne sa vytočila. Kroku macochy nerozumie ani zamak, ale to v ich vzťahu nie je žiadna novinka. Dôvodov proti tomuto rozhodnutiu má však habadej a otvorene ich vyjadrila pre portál Extra.cz. Ivana, ktorá je od nej o tri roky mladšia, ju nazýva pani Gottová, to je však asi jediná vec, na ktorej sa zhodnú. „Môj otec si prial, aby pani Gottová vilu nikdy nepredala a zostala cenným domovom pre ich dve dcéry, moje mladšie sestry. Prečo sa teda chystá porušiť jeho želanie?“ prezrádza Dominika rodinné tajomstvo a pokračuje: „Ide jej o ďalšie peniaze? V roku 2019 ho nechala pochovať na neďalekých Malvazinkách s tým, že ho bude mať blízko pri sebe. Už vtedy nesplnila jeho želanie, aby bol pochovaný pri svojich rodičoch v Újezde u Svatého Kříže. A teraz sa chystá s mojimi sestrami odísť. Nerozumiem tomuto postupu,“ povzdychla. Jej argumenty, ktorými tému zďaleka nevyčerpala, majú logiku.

Staré dobré časy na Bertramke sú preč, Ivana sa chce odsťahovať. Zdroj: INSTAGRAM

Dominika je zásadne proti rozhodnutiu Ivany. Hovorí, že Karel Gott by pre svojich fanúšikov urobil všetko, ale podľa nej by so sprístupnením vily určite nesúhlasil. „Už len preto, že v okolí bývajú ďalší ľudia, ktorým by sa návaly fanúšikov nepáčili. Tiež chcú mať svoj pokoj a bezpečie. Spýtala sa ich pani Gottová, čo si o jej nápade myslia? Či im niekto bude garantovať bezpečnosť, aby nemuseli mať strach o svoj majetok?,“ pýta sa. Proti vzniku múzea ako takého Dominika nič nemá, len by ho uvítala na inom mieste.