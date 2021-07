Takto by chcel odísť z tohto sveta! Herec Josef Abrhám prehovoril o smrti.

Herec Josef Abrhám zrejme nikdy nepredpokladal, že z neho raz bude vdovec. Keďže jeho manželka Libuše Šafránková bola od neho o trinásť rokov mladšia, prišlo mu logické, že skôr opustí on ju a z nej raz bude vdova. Osud mal však iné plány. Jeho Libuška pred niekoľkými rokmi vážne ochorela, a hoci sa spočiatku zdalo, že sa z ochorenia dostala, zjavne sa vrátilo a po rokoch prišiel smutný koniec, ktorému mnohí doteraz nemôžu uveriť.

So smrťou sa musel Josef Abrhám vyrovnávať ešte v mladosti, predtým, než spoznal Libušku. Ako 26-ročná mu vtedy na leukémiu zomrela jeho sestra. A o smrti herec zauvažoval aj pred pár rokmi, dokonca o nej prehovoril pri príležitosti uvedenia filmu Přijde letos Ježíšek?. Priblížil aj to, ako by chcel odísť z tohto sveta.

"Keď je mi psychicky naozaj zle, úplne najhoršie, keď už to nejde ďalej, tak oslobodzujúca je rezignácia. Musíte sa zachrániť sám, usilovať o ňu aj s nasadením života, inak vás tá negácia zahubí. Nie je to cynizmus, je to obrana a posila. Vďaka rezignácii znovu naberiete sily a nahodí sa späť ten remeň," prezradil Josef Abrhám pri príležitosti uvedenia filmu Príde tento rok Ježiško?, ako píše portál ahaonline.cz. A vedel veľmi dobre, o čom hovorí...

Abrhám prezradil aj to, akú smrť by si želal on sám. "Tých osem hodín, čo v noci spíme, sa dostávame do inej formy existencie. Ja neviem, kde je ten pravý život. Možno, že je práve v tom sne, tých osem hodín, kedy o sebe neviete a telo si medzitým robí poriadok. Pokojne sa ale môže stať, že už sa ráno nemusíte prebudiť. Niekedy by som bol za to aj celkom rád. Zostať naveky v niektorom sne. To by nebol zlý odchod," premýšľal vtedy herec.