Manžel s ňou bol až do úplné konca.

Slová, ktoré posiela Vlastimil Burda do neba svojej nebohej manželke, mladučkej speváčke Patríci Janečkovej, trhajú srdce. Okrem toho, že zverejnil termín poslednej rozlúčky, poďakoval za prejavené sústrasti od všetkých ľudí, ktorí Patríciu milovali a priznal aj obrovskú bolesť, ktorá ho v súčasnosti sužuje.

„Túto srdcervúcu bolesť len čiastočne zmierňuje pocit, skôr viera, že Paťke je už lepšie. Zaslúži si totiž len to najlepšie. Bojovala statočne, pokorne, skromne a dokonca s vtipom a jej krásnym úsmevom. Bola silná ako málokto. Nikdy sa počas zákernej choroby na nič nesťažovala. Zvládla aj to, čo občas nezvládnu ani zdraví a nakoniec zvíťazila. Neodišla sama. Bola, je a bude naďalej úprimne milovaná, obdivovaná, inšpiratívna a nezabudnuteľná. Som šťastný, že som ju mohol sprevádzať a ísť s ňou až do samého nového začiatku. Nebolo to ľahké, ale nádherné. Ďakujem za teba, Pati,“ vyznal sa plný lásky.