Na Muzikálovom festivale v Brusne si pripomenú dve smutné výročia a jedno jubileum

Vdovec Štefan Margita (67) stále nenabral silu na to, aby urnu s popolom svojej manželky a speváčky Hany Zagorovej (†75) vložil do hrobu jej rodičov, kde už svieti aj jej meno. Neponáhľa sa ani s koncertom na jej počesť. V pražskej Lucerne ho plánuje až na december. Na Slovensku ho predbehla režisérka Katarína Želinská, ktorá naštudovala divadelné predstavenie Hany, a o pár dní si prvé výročie skonu speváčky pripomenú aj na Muzikálovom festivale Jozefa Bednárika v Brusne.

Na Muzikálovom festivale Jozefa Bednárika sa vystriedalo mnoho osobností. Na zábere zľava Oldo Hlaváček, Svetlana Nálepková, Ján Greššo. Zdroj: Duraj Stanislav

Rozhovor v tichu so Zagorovou

Zaujímavé je, že hity najpredávanejšej speváčky všetkých čias zaspievajú študenti konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Primäla ich k tomu pedagogička školy, známa muzikálová speváčka a Zagorovej fanúšička Tereza Králiková. „Na pesničkách pani Hanky som vyrastala odmalička, preto by som bola rada, keby žili aj po jej smrti. Na škole mám mimoriadne šikovných študentov, preto ma napadlo nacvičiť s nimi niektoré skladby, ktoré spievala. Nie sú to ale len hity, ktoré všetci poznajú. Načreli sme aj do jej šansónovej polohy, takže v programe zaznie napríklad aj skladba Rozhovor v tichu,“ prezrádza Králiková.

Zároveň PLUS 7 DNÍ priblížila ako s náročným repertoárom Zagorovej so svojimi zverencami pracovala. „Vysvetľovala som im, že piesne ako Mys dobrých nadějí, alebo Maluj zase obrázky nestačí správne technicky zaspievať. Majú veľmi veľkú výpovednú hodnotu a preto si žiadajú oveľa viac. Potrebujú inteligentného interpreta, ktorý pochopí, o čo v texte ide. Sú veľmi zložité na prednes. Veľa sme sa o nich rozprávali, analyzovali ich a uvažovali aj o skrytých významoch. Pre veľký úspech sme mali už sedem koncertov a je skvelé, že moji študenti dostali ponuku predviesť sa aj na prestížnom Muzikálovom festivale medzi profíkmi,“ hovorí s pokorou.

Pravidelní návštevníci festivalu si pamätajú, že aj ona sama sa tu v minulosti neraz predviedla skladbami z repertoáru Hany Zagorovej. Tentoraz od toho ale upustila. „Nebudem predsa svojim študentom ukrajovať z času, ktorý je vyhradený pre nich. Ja sa naspievam ešte dosť a niektorí z nich sa na pódia možno už nikdy nedostanú,“ vysvetlila.

Na Muzikálovom festivale Jozefa Bednárika v minulosti účinkovali aj Marián Labuda a Ľubo Roman. Zdroj: René Miko

Pietnu spomienku organizátori na čele s Jánom Kubišom chystajú aj na samotného režiséra Jozefa Bednárika od smrti ktorého uplynulo už desať rokov. „Ku koncu života sa snažil prezentovať šansónové skladby a usporadúval šansónové koncerty. Preto si Andrea Zimányová, ktorú mal mimochodom veľmi rád, pripravila na jeho počesť program s názvom Šansóny pre Béďa,“ dozvedáme sa ďalej od šéfa akcie Jána Kubiša.

Smutné výročie

Pri príležitosti smutného výročia nezabudnuteľného režiséra uvedú na javisku v premiére aj pozoruhodný program Generálka s podtitulom Od Jozefa po Modru ružu. „Majo Labuda v úlohe režiséra a Kristína Vrecková ako jeho asistentka si program naštudovali špeciálne pre náš festival. Použili sme v ňom aj niektoré Béďove autentické hlášky. Som presvedčený, že ľudí pobavíme. Program vznikol pod hudobnou taktovkou orchestra Júliusa Selčana a režíroval ho Jaro Moravčík. Sám som zvedavý ako naň zareagujú Béďoví súrodenci, ktorí budú tradične sedieť v hľadisku,“ hovorí ďalej Kubiš.

Naopak veseliť sa bude so slovenskými priaznivcami český muzikant Felix Slováček, ktorý v Brusne pri príležitosti svojho jubilea, osemdesiatych narodenín odohrá špeciálny koncert. „Felix je už mojim priateľom a ako náš umelecký garant aj pravidelnou súčasťou festivalu. Odohrá tu koncert plný slávnych, prevažne filmových melódií. Samozrejme nebude chýbať ani hit Karla Svobodu Kdepak ty ptáčku hnízdo máš,“ dodáva.

Príde aj najslávnejší Dracula, Dan Hulka

Od smrti Jozefa Bednárika uplynulo už desať rokov. Pre jeho večnú pamiatku po ňom pomenovali muzikálový festival v Brusne. Zdroj: ERIK KOLLÁRIK

Záver festivalu bude v znamení slávneho muzikálu Dracula a hviezdnych interpretov Daniela Hůlku, Leony Machálkovej, či Michaely Noskovej. Na javisku diváci uvidia aj Mirku Partlovú, Zdenka Bartáka, Jána Grešša, Štefana Skrúcaného, Dáriusa Kočího a mnohých iných. V programe je pripravená tradične aj Muzikálová kaviareň Milana Sedláčka, v ktorej známy moderátor vyspovedá a uvedie Felixa Slováčka, Zdeňka Bartáka, Petra Ondriu, Míšu Noskovú, Nikol Ďuricovú, Terezu Králikovú a Petra Palečka.



Na Terase muzikálovej slávy pribudne tiež ďalšia tabuľa s menom rešpektovaného umelca a dve osobnosti získajú ocenenie Brusnianska Brusnica. Ich mená ostávajú samozrejme zahalené rúškom tajomstva až do slávnostného vyhlásenia. Ocenenia sa budú rozdávať aj za prínos v muzikálovej tvorbe. Minulý rok sa podaril spolupracovníkom a rodine Jána Kubiša skutočne husársky kúsok, keď si ocenenie Tabuľa slávy odniesol aj sám organizátor.