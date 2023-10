Speváčka má s bývalými nadštandardné vzťahy a je presvedčená, že ten pravý ešte len príde.

Celeste Buckingham má za sebou už niekoľko vzťahov, ale toho pravého zrejme zatiaľ nestretla. „Vždy som mala nejaké vzťahy. Neviem, či to bol osud, že som stále mala nejakého frajera, čo mi prišiel do cesty a do života, ale málokedy som bola single. Všetkých mužov, ktorých som v živote stretla, som stretla pre niečo. Som si tým istá, že som s nimi mala prežiť istú etapu. Dnes som náramne šťastná, že mám s bývalými priateľmi dobré až nadštandardné vzťahy,“ priznala nám speváčka, ktorá v minulosti nad frajermi dosť premýšľala. „Stále som chcela mať niekoho pri sebe. Najprv bola láska a potom všetko ostatné. I keď mám dni, keď si hovorím, ježiš, chcela by som mať frajera, že by sme niekam išli. Proste nejaká zábava, smiech, ísť do kina alebo na romantickú večeru, hocikam na výlet. Kto by to nechcel?“ spytuje sa nahlas bývalá superstaristka.





Chce byť ako žiarovka

Tá si uvedomuje, že vo dvojici je to vždy lepšie. „Ale netlačím na pílu a nikoho si nepotrebujem hľadať, len aby som nebola sama. Teraz som práve v životnom období, keď si hovorím, že sa najprv musím zamilovať sama do seba a až potom môžem riešiť nejakého partnera. Ako môžem čakať, že muž sa do mňa zamiluje, keď ešte vyrovnávam nejaké veci v sebe,“ vraví Celeste, ktorá si uvedomila, že musí byť spokojná najmä sama so sebou. „Keď je žena spokojnejšia so sebou, môže mať aj kilá navyše a nemusí vyzerať ako sexbomba, no keď ide po ulici, žiari ako žiarovka,“ dodáva.