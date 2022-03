Niekdajší fešák z kapely Lucie Robert Kodym pripravil pre svoje dve ženy bývanie na zámku. Jeho dcéra Amélie tak vyrastá ako princezná, pozrite FOTO!

Robert Kodym z kapely Lucie nedávno oslávil už svoje 55. narodeniny. Keďže je nadšeným monarchistom, pred viac ako dvadsiatimi rokmi si za nemalé peniaze kúpil chátrajúci barokový zámok v Bečvároch neďaleko Kolína, ktorý neskôr zrekonštruoval so svojím otcom. Kodym si dokonca dokáže predstaviť, že by sa Česká republika stala modernou konštitučnou monarchiou, pretože podľa neho majú Česi v sebe zakorenené monarchistické cítenie. Svoje zmýšľanie vyjadril aj v piesni „Kde je český kráľ?“

On sám sa teda rozhodol žiť ako kráľ na zámku, bolo to však poriadne veľké "sústo". Robert síce vždy túžil po starom dome, ktorý by si upravil podľa svojich potrieb, no toto už takmer "nedal". Po čase priznal, že ani netušil, koľko energie, práce, peňazí, stresu a bezsenných nocí ho bude stáť táto rekonštrukcia jeho zámku.

Robertovi sa však podarilo vytvoriť naozaj veľkorysé bývanie. Jeho snahou bolo vrátiť túto stavbu do pôvodnej podoby z polovice 18. storočia. Jednu z dvadsiatich šiestich izieb nechal Kodym prerobiť na nahrávacie štúdio, kde vznikali skladby kapely Wanastowi Vjecy. Robert by bol rád, keby sa tu mohol napríklad konať pravidelný komorný festival klasickej hudby. „Štúdio, réžia, skúšobňa, rôzne skladiská, údržbárska dielňa, tiež hosťovské izby pre muzikantov, toto všetko tam funguje, a k tomu tam s rodinou obývame tri izby plus kuchynský kút," prezradil už skôr Robert. Takto si tam teda žije so svojimi dvomi ženami, manželkou Zuzanou a dcérou Améliou, FOTO v GALÉRII.