Do tretice všetko dobré? Lela Vémola má za sebou už tretiu plastickú operáciu nosa, fanúšikom sa ukázala tesne po nej, pozrite FOTO.

Pre krásu treba občas niečo vytrpieť, a manželka MMA zápasníka Karlosa Vémolu o tom vie svoje. Tá už má na svojom tele viacero úprav, napokon veď Karlos Vémola priznal, že čím viac vyzerá žena umelo, tým viac sa mu páči. Lela však tak či tak tvrdí, že najväčšiu bolesť pre ňu predstavoval pôrod jej dvoch detí.

Aktuálne sa Lela podrobila ďalšej plastickej operácii, tentoraz nielen pre krásu, ale aj zo zdravotných dôvodov, a to až v ďalekom Iráne, keďže s prácou českých špecialistov nebola spokojná. Problémy mala najmä po predchádzajúcich dvoch operáciách nosa, zle sa jej dýchalo, a tak sa rozhodla pre nový zákrok u iránskeho odborníka. Operáciu plánovala už pred dvomi rokmi, no do toho prišlo jej druhé tehotenstvo so synom, tak zákrok musel počkať.

V Iráne jej okrem nosa tiež operovali ovisnuté viečka, čo má podľa jej tvrdení dané geneticky. Lela už má úspešne po operácii, a tak sa rozhodla využiť čas, kedy sa zotavuje, a dala priestor svojim sledovateľkám na sociálnej sieti, aby sa opýtali, čo ich zaujíma. Ba čo viac, Lela sa im ukázala, ako po operácii vyzerá, pozrite FOTO v GALÉRII.

Lela tou fotkou poniektoré fanúšičky aj vydesila, keďže nos má stále ešte v obväzoch, a vyzerá dosť strašidelne aj kvôli operácii viečok. Ale vysvetlila im, že“ nos sa hojí dlho, respektíve postupne si musí sadnúť, pretože časom pracuje, výsledný efekt bude do pol roka“. Lela prezradila aj to, že operácia trvala štyri hodiny, keďže jej museli nanovo prerobiť celý nos a najhoršie znášala narkózu, od bolesti dostávala infúzie. Na klinike strávila len jednu noc a teraz sa zotavuje v miestnom hoteli, kde jej pomáha kamarátka. Nuž, snáď bude do tretice spokojná. Už sa nemôže dočkať, kedy opäť uvidí svoje deti a manžela.