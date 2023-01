Tá si vedela vybrať! Keď Vendula Pizingerová ukázala na sociálnej sieti nahé foto svojho o 16 rokov mladšieho manžela, netušila, čo tým spôsobí...

Nedávna snehová nádielka potešila veľkých aj malých. Väčšina z nich ju využila na klasické zimné radovánky, teda na lyžovanie, sánkovanie, robenie snehuliakov či poriadnu guľovačku. Trošku inakšie to však poňali v rodine riaditeľky nadácie Kvapka nádeje Venduly Pizingerovej, vdove po hitmakerovi Karlovi Svobodovi.

Vendula pred pár rokmi spôsobila poriadny rozruch, keď vyplávalo na povrch, že sa dala dokopy so synom svojej najlepšej kamarátky, ktorý je od nej o 16 rokov mladší. Vendula svojho Josefa spoznala ešte ako malého, len deväťročného chlapca, dokonca mu darovala ako hračku dinosaura. Keď ako osemnásťročný chodil do tanečnej, učila ho a jeho vtedajšiu priateľku prvé tanečné kroky.

Josef sa však s priateľkou rozišiel a dosť zle to niesol, jeho mama preto požiadala Vendulu, aby mu dohovorila, nech sa netrápi. Vendula mu dohovárala tak dobre, až sa mladík dal s ňou dokopy. Rodina ani jej kamarátka sa s ňou vtedy nerozprávali niekoľko rokov. Dvojica však spolu napriek nepriaznivým predpovediam vydržala dodnes. Po čase sa tajne vzali a Vendula svojmu mladému manželovi napokon krátko pred päťdesiatkou porodila aj vytúženého syna Josefa.

Vendula pri mladom manželovi omladla a je v skvelej kondícii. V tej sa snaží udržiavať celá rodina, teda aj jej manžel a ich malý syn. Ku kondícii a dobrému zdraviu podľa jej manžela patrí aj otužovanie, a tak Vendula na sociálnej sieti ukázala, ako to u nich funguje. "Zo sauny rovno do snehu a potom do bazéna, ja teda len do snehu, teda chlapci sú otužilí," pripísala Vendula k fotkám, na ktorých bol aj jej manžel Josef v Adamovom rúchu.

Pobavené Venduline fanúšičky ju naoko pokarhali, že sa teraz nedokážu sústrediť na prácu. No kamarát Venduly Pizingerovej, kubánsky módny návrhár Osmany Laffita, ktorý sa netají tým, že sa mu páčia páni, bol nadšený: "Konečne nejaká fotka, čo stojí za to!," a pridal aj vyrehotaného smajlíka.