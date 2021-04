Vendula Pizingerová ukázala syna, od tej FOTKY neodtrhnete zrak: To snáď ani nemôže byť pravda!

Vendula Pizingerová sa už pol roka teší zo syna Josefa, ale keď uvidíte túto jeho fotku, budete len krútiť hlavou...

Keď riaditeľka Kvapky nádeje a vdova po hitmakerovi Karlovi Svobodovi Vendula Pizingerová (49) pred necelým rokom oznámila, že vo svojich 48 rokoch opäť čaká dieťa, pre mnohých to bol šok, hoci v tom čase nebola jedinou ženou vo veku okolo päťdesiatky, ktorá sa ocitla v požehnanom stave. Rovnaké šťastie postretlo aj dve prominentné Slovenky, ktorým sa tiež zadarilo v takomto veku počať potomka.

No kým Erika Judínyová a Monika Beňová sa tešia z dcér, Vendula priviedla na svet syna Josefa, ktorého porodila svojmu o šestnásť rokov mladšiemu manželovi Josefovi Pizingerovi. Vendula otvorene priznáva, že to bola šťastná náhoda, alebo rovno zázrak. Po dieťati so svojím partnerom túžila už dávnejšie, ale celé roky sa im nedarilo.

Vendula nemá problém priznať tiež to, že hoci má zo syna veľkú radosť, občas jej starostlivosť o neho dá zabrať, občas sa nevyspí, ale inak si materstvo aj v tomto veku užíva. Jej syn sa má celkom k svetu, robí radosť nielen jej, ale najmä manželovi a rodine. Chlapec má už šesť mesiacov, no keď sa Vendula pochválila jeho najnovšou fotkou, všetci len nechápavo krútili hlavou. Pozrite, ako vyzerá!