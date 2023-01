Andrea Verešová sa týmto asi nechcela pochváliť, veď pozrite FOTO.

Stará sa o seba najlepšie ako vie, a tak nečudo, že sa potom na sociálnej sieti má čím chváliť. Andrea Verešová má aj po štyridsiatke luxusnú postavičku, za svoje krivky sa rozhodne nemusí hanbiť, a preto ich celkom rada odhaľuje a ukazuje, na radosť jej fanúšikov z radov pánov, ale aj dámy vedia oceniť jej krásu.

Andrea sa na sociálnej sieti netají, že svojmu telu dopraje luxusnú starostlivosť, napokon, veď ju veľmi dobre živí. Aj napriek tomu, že má už o štyridsiatke, svojou figúrou strčí do vrecka aj o dve generácie mladšie dievčatá, preto je aj v súčasnosti ako modelka stále žiadaná.

Nedávno sa Andrea pochválila zábermi z takýchto kozmetických procedúr, no ukázala aj to, čo asi nechcela. Na pikantných fotkách z masáže odhalila v plnej kráse nielen jej pekne tvarované pozadie, ale aj nahý prsník. Tomu potom pre istotu prekryla aspoň bradavku bielym štvorčekom, ale páni sa kochali pohľadom na ňu aj napriek tomu. No keď na inom zábere ukázala svoje odhalené nohy, to už taký pekný pohľad nebol. Pozrite FOTO v GALÉRII, pochopíte, prečo.