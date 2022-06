Verešová sa pochválila novou FOTO, no ten detail každý zbadal: To snáď nie, ona tam ozaj má...

Andrea Verešová chcela byť za zvodnú sexicu, ale toto jej nevyšlo! Pozrite foto ako dôkaz. Nuž, aj majster tesár sa občas utne...

Ani sa nechce veriť, že modelka Andrea Verešová oslávila už svoje 42. narodeniny. V súčasnosti vyzerá snáď aj lepšie ako v mladosti, a to nielen vďaka rôznym skrášľujúcim procedúram, ale najmä kvôli tomu, ako Andrea celé roky „maká“ na svojej postave. Ale nečudo, že sa Andrea o seba tak stará, veď telo ju živí. Stále je žiadaná, a prácu často vyfúkne aj oveľa mladším modelkám. A potom fanúšikov zásobuje šteklivými fotkami v úsporných bikinách z dovoleniek či z profesionálneho fotenia, veď nech sa pokochajú, kým sa je na čo pozerať. Lenže, ako sa hovorí, občas sa aj majster tesár občas utne...

Nedávno sa však Andrea chcela pochváliť sexi zábermi z dovolenky na Seyschellach, no fanúšikom hneď udrel do očí jeden detail, za ktorý to od nich riadne schytala. Nuž, Andrea bola zrejme presvedčená, že je tip-top, ako vždy, no fanúšikovia ju vyviedli z omylu. Pozrite si v GALÉRII FOTO ako dôkaz.