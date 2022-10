Verešová ukázala, aký puding uvarila, no páni nevedeli, kam s očami: Uvidíte tú FOTO, pochopíte

Andrea Verešová teda vie, ako potešiť.

Hoci má modelka Andrea Verešová už po štyridsiatke, pýši sa štíhlejšou a vypracovanejšou postavou, akú mala zamladi. Vďačí za ňu predovšetkým životospráve a pravidelnému cvičeniu, či už posilňovaniu alebo joge. Napriek tomu má však človek pocit, akoby ani nejedávala ako obyčajní smrteľníci a bola živá iba zo vzduchu...

Okrem toho, že je Andrea modelkou, je aj manželkou a mamou dvoch dospievajúcich detí, a rodina si tiež žiada svoje. Preto okrem fotiek, na ktorých predvádza svoje úžasné krivky, zvykne sa Andrea pochváliť aj kulinárskymi výtvormi pre svojich blízkych. Fanúšikovia Andrei aj tak neveria, že pri jej štíhlej postave z tých dobrôt aj sama niekedy ochutná, ale to ju od ukazovania takýchto fotiek na jej účte na sociálnej sieti neodrádza.

Nedávno Andrea opäť raz potešila fanúšikov svojimi výtvormi, Na sociálnu sieť zavesila dve fotky s maškrtami na víkend pre rodinu, jednu s čerstvo upečenými buchtami a druhú s pudingom. Fanúšikov sa pýtala, čomu by dali prednosť. No keď si páni chceli pozrieť tú fotku s pudingom, do očí im udrelo niečo celkom iné. Zmohli sa len na konštatovanie, že varenie pudingu asi muselo byť veeeľmi vzrušujúce... Keď tú fotku uvidíte, pochopíte.