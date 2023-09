Vyspovedali sme muža, ktorý bol kedysi ženou. Toto je skutočný príbeh Marvina Horvata.

Do kín prichádza výnimočný film Šťastný človek. Začína sa spomínaním českého grafického dizajnéra a spisovateľa Marvina Horvata na nedávnu minulosť vo švédskom Göteborgu, keď pôsobil ako bežná česká žena vo vzťahu so slovenským manželom, psychiatrom Ivanom a ich dvoma deťmi. Film nakrútila Soňa G. Lutherová .

Život rodiny mal byť takmer predvídateľný. No vďaka písaniu kvír románov Marvin postupne odhalil a spoznal samého seba. Čoraz intenzívnejšie cítil potrebu byť tým, kým naozaj je – mužom. "Ten skľučujúci pocit, že som v nesprávnom obale je taký intenzívny a bolestivý, že to nemôžem vydržať. Možno by som to dokázal prežiť, ale takýto život by som nenávidel. Naozaj by som ho neznášal. Prežil by som kvôli deťom, ak by som musel. Ale nenávidel by som to,“ povedal úprimne.

Dokument citlivo zobrazuje aj prežívanie manžela Ivana, ktorý sa dostal do novej situácie. "Neviem, čo sa stane. Nemám plán. Verím len, že ak nám nejaká situácia začne robiť problémy, budeme sa o tom vedieť porozprávať a nejakým spôsobom to vyriešiť kompromisom,“ vyjadril sa otvorene.

Divák tak môže pozorovať nielen začiatok a priebeh Marvinovej tranzície, ale aj zmenu jeho vzhľadu, postojov, vzťahov a partnerstva.

Film Šťastný človek preniká do hĺbky a odkrýva skutočnú podstatu a silu lásky na mnohých úrovniach. Čo si na sebe navzájom ceníme a čo je podstatou našich vzťahov? A čo v skutočnosti tvorí dobrý partnerský vzťah a rodinu?



Marvin Horvát nám poskytol otvorený rozhovor o zmene pohlavia, rodine, ale aj o svojom vzťahu. Budeme konečne otvorenejší a liberálnejší voči inakosti?