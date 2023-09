Celebritnej dvojici sa darí. Majú rodinnú firmu a postavili si veľkú vilu.

Speváčka a herečka Dáša Mamba Šarközyová(33) je so svojím snúbencom Tonym Poruchom(32) už niekoľko rokov. Ich vzťah sa vyvíja sľubne a už majú aj spoločného potomka Manola. To, že sa im darí nielen v súkromí, ale aj v pracovnom živote potvrdzuje aj fakt, že si postavili svoj vysnívaný dom blízko Bratislavy. Penizae do rodinnej kasy sa im hrnú nielen z televíznych a divadelných projektov, ale aj z ich rodinnej firmy. Dasha už dlhodobo podniká s výrobou vlastnej kozmetiky a pre kvantum objednávok sa ešte stále nestihli presťahovať.